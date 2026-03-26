Ловчев предостерег Сперцяна от трансфера в Европу

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну пока не нужно уходить в европейский клуб.

«От добра добра не ищут. Вот уехал Захарян. И что дальше? Вы хотите того же для Сперцяна?

Столько людей, которые думали: «Я туда (в Европу) поеду, я такой великий». И что с ними стало? Все закончилось», – заявил Ловчев.