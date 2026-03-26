Самедов назвал главную звезду сборной России

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов ответил, какого игрока можно считать главной звездой в национальной команде.

Россия примет Никарагуа в пятницу, 27 марта, в 19:30 по московскому времени.

31 марта в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина встретится с Мали.

Сборная более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.

В 2025 году они сыграли с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

«Если будет возможность, посмотрю матчи сборной России. Главное, что мы играем дома. Национальная команда собирается, а это уже хорошо. Все болельщики соскучились по сборной.

Главная звезда команды – Александр Головин. Он давно является лидером сборной России, уже играл на крупных турнирах», – сказал Самедов.