Самедов рассказал, где будет работать после вылета «Факела»

Старший селекционер «Факела», экс-хавбек сборной России Александр Самедов рассказал, что продолжит работу в клубе, несмотря на понижение команды в классе.

– Продолжите ли вы работу в Факеле на должности старшего селекционера?

– Да, продолжаю это делать.

– Вылет команды из РПЛ никак не повлиял на вашу работу?

– Если я работаю, то, видимо, нет.

– Какие сейчас задачи у команды на трансферном рынке?

– Уже видно, кого мы взяли. Это можно увидеть, если вы следите за «Факелом».

– Планируется ли еще усиление команды?

– Посмотрим.