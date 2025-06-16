Самедов рассказал, где будет работать после вылета «Факела»

Старший селекционер «Факела», экс-хавбек сборной России Александр Самедов рассказал, что продолжит работу в клубе, несмотря на понижение команды в классе.
– Продолжите ли вы работу в Факеле на должности старшего селекционера?
– Да, продолжаю это делать.
– Вылет команды из РПЛ никак не повлиял на вашу работу?
– Если я работаю, то, видимо, нет.
– Какие сейчас задачи у команды на трансферном рынке?
– Уже видно, кого мы взяли. Это можно увидеть, если вы следите за «Факелом».
– Планируется ли еще усиление команды?
– Посмотрим.
- Самедов занимает пост старшего селекционера «Факела» с 2022 года.
- В минувшем сезоне воронежский клуб занял 16-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.
- Летом в «Факел» перешил шесть игроков: вратарь Игорь Обухов (бывший клуб – «Химки»), защитник Юрий Журавлев («СКА-Хабаровск»), полузащитники Равиль Нетфуллин («Торпедо»), Нури Абдоков («Нефтехимик»), Бутта Магомедов («Химки»), нападающий Георгий Гонгадзе («СКА-Хабаровск»).
- Также клуб продлил контракты с защитником Игорем Юргановым и полузащитником Кириллом Симоновым.
- Покинули «Факел» вратарь Александр Беленов, защитник Игорь Калинин, полузащитники Ираклий Квеквескири, Дилан Мертенс, Михаил Щетинин, вингер Александр Ломовицкий, нападающие Алексей Каштанов, Матвей Ивахнов. Защитник Сергей Брызгалов завершил карьеру.
Источник: «Спорт день за днём»