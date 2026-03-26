Символическая сборная РПЛ по версии Тюкавина

26 марта, 17:58
13

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин составил символическую сборную из действующих игроков чемпионата России.

Себя 23-летний футболист в состав не включил. Также в команде не нашлось места для капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»);

Защитники: Мойзес (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Нино («Зенит»), Густаво Мантуан («Зенит»);

Полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Батраков («Локомотив»);

Нападающие: Андрей Мостовой («Зенит»), Максим Глушенков («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).

  • Тюкавин – воспитанник «Динамо».
  • Его статистика за главную команду бело-голубых: 172 матча, 55 голов, 35 ассистов.
  • В этом сезоне в активе форварда 7+6 в 21 игре РПЛ и FONBET Кубка России.
  • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
  • Его контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (13)
val69
1774538064
Скромняга...
СильныйМозг
1774538604
Дуглоса Сантоса не хватает и Вендела.
Император 1
1774540120
С вратарём он не разобрался, почему не Бориско, не Адамов
Феликс Михайлов
1774540220
А почему в этой сборной всего 10 игроков.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
