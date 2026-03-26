Символическая сборная РПЛ по версии Тюкавина

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин составил символическую сборную из действующих игроков чемпионата России.
Себя 23-летний футболист в состав не включил. Также в команде не нашлось места для капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»);
Защитники: Мойзес (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Нино («Зенит»), Густаво Мантуан («Зенит»);
Полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Батраков («Локомотив»);
Нападающие: Андрей Мостовой («Зенит»), Максим Глушенков («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).
- Тюкавин – воспитанник «Динамо».
- Его статистика за главную команду бело-голубых: 172 матча, 55 голов, 35 ассистов.
- В этом сезоне в активе форварда 7+6 в 21 игре РПЛ и FONBET Кубка России.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
- Его контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.
