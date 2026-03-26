Символическая сборная РПЛ по версии Тюкавина

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин составил символическую сборную из действующих игроков чемпионата России.

Себя 23-летний футболист в состав не включил. Также в команде не нашлось места для капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»);

Защитники: Мойзес (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Нино («Зенит»), Густаво Мантуан («Зенит»);

Полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Батраков («Локомотив»);

Нападающие: Андрей Мостовой («Зенит»), Максим Глушенков («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).