Карпин не будет тренировать женскую сборную: «В мужском футболе с трудом разбираюсь»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил в ответ на вопрос о работе в женском футболе.

– Были какие‑то наставления от президента РФС Александра Дюкова на предстоящие матчи сборной?

– Никаких наставлений не было. Перед любым сбором стоит одна задача – побеждать.

– Согласились бы возглавить женскую сборную?

– Нет. Не разбираюсь в женском футболе. В мужском‑то я с трудом разбираюсь.