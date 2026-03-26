Карпин не будет тренировать женскую сборную: «В мужском футболе с трудом разбираюсь»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил в ответ на вопрос о работе в женском футболе.
– Были какие‑то наставления от президента РФС Александра Дюкова на предстоящие матчи сборной?
– Никаких наставлений не было. Перед любым сбором стоит одна задача – побеждать.
– Согласились бы возглавить женскую сборную?
– Нет. Не разбираюсь в женском футболе. В мужском‑то я с трудом разбираюсь.
- Карпин возглавил российскую сборную в июле 2021 года.
- Его контракт с РФС действует до лета 2028-го.
- Тренер совмещал работу сначала в сборной и «Ростове», а затем – в сборной и «Динамо».
Источник: «Матч ТВ»