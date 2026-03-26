Смородская оценила перспективы Абаскаля вернуться в РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская не верит в возвращение бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в чемпионат России.
24 марта стало известно, что 36-летнего испанского специалиста уволили из мексиканского «Атлетико Сан-Луиса».
«Это неудивительно – он ни в одном чемпионате не задержался столько, сколько у нас. Это о многом говорит. Давно ничего про Абаскаля не слышали, и хорошо.
Он хочет вернуться в РПЛ? Любой бы хотел, конечно. Но, думаю, никто его не вернет, не пригласит – он здесь никому не сдался. Все уже должны были понять, что это не тренер», – сказала Смородская.
- Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.
- Абаскаль тренировал «Атлетико Сан-Луис» с 30 мая 2025 года.
- Сейчас клуб занимает 12-е место в Клаусуре в чемпионате Мексики, с 11 очками после 12 туров.
Источник: «РБ Спорт»