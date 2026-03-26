Смородская оценила перспективы Абаскаля вернуться в РПЛ

26 марта, 17:39
3

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская не верит в возвращение бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в чемпионат России.

24 марта стало известно, что 36-летнего испанского специалиста уволили из мексиканского «Атлетико Сан-Луиса».

«Это неудивительно – он ни в одном чемпионате не задержался столько, сколько у нас. Это о многом говорит. Давно ничего про Абаскаля не слышали, и хорошо.

Он хочет вернуться в РПЛ? Любой бы хотел, конечно. Но, думаю, никто его не вернет, не пригласит – он здесь никому не сдался. Все уже должны были понять, что это не тренер», – сказала Смородская.

  • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
  • Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.
  • Абаскаль тренировал «Атлетико Сан-Луис» с 30 мая 2025 года.
  • Сейчас клуб занимает 12-е место в Клаусуре в чемпионате Мексики, с 11 очками после 12 туров.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Абаскаль Гильермо Смородская Ольга
Комментарии (3)
СильныйМозг
1774538822
Для спартака идеальная кондедатура.
Cleaner
1774539627
Перспективы Абаскаля вернуться в РПЛ такие же, как у самой Смородской вернуться в ЛОКОМОТИВ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
шахта Заполярная
1774542016
Два сапога пара, смородина и абаскаль, почему пара, потому, что на хрен никому не нужны
