Смородская оценила перспективы Абаскаля вернуться в РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская не верит в возвращение бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в чемпионат России.

24 марта стало известно, что 36-летнего испанского специалиста уволили из мексиканского «Атлетико Сан-Луиса».

«Это неудивительно – он ни в одном чемпионате не задержался столько, сколько у нас. Это о многом говорит. Давно ничего про Абаскаля не слышали, и хорошо.

Он хочет вернуться в РПЛ? Любой бы хотел, конечно. Но, думаю, никто его не вернет, не пригласит – он здесь никому не сдался. Все уже должны были понять, что это не тренер», – сказала Смородская.