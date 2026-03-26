Дзюба сомневался в характере Халка: «Обычно такие люди бывают говнистые»

Капитан «Акрона» Артем Дзюба поделился воспоминаниями о знакомстве с легионерами «Зенита» в 2015 году.
«Когда я приехал и увидел Халка, Данни, Кришито, Ломбертса, Нету... Обычно такие люди бывают говнистые, а тут люди действительно представляют из себя очень многое.
Насколько они прекрасные футболисты, настолько они хорошие ребята – для меня это было откровением», – рассказал Дзюба.
- Нападающий в 2015 году перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
- Он провел семь сезонов в петербургском клубе, забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Также Дзюба на клубном уровне выступал за «Ростов», «Томь», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Адана Демирспор».
- В составе сборной России отличился 31 забитым мячом и 16 результативными передачами в 56 играх.
Источник: Спортс’’