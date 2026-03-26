  • Дзюба сомневался в характере Халка: «Обычно такие люди бывают говнистые»

Дзюба сомневался в характере Халка: «Обычно такие люди бывают говнистые»

26 марта, 18:13
17

Капитан «Акрона» Артем Дзюба поделился воспоминаниями о знакомстве с легионерами «Зенита» в 2015 году.

«Когда я приехал и увидел Халка, Данни, Кришито, Ломбертса, Нету... Обычно такие люди бывают говнистые, а тут люди действительно представляют из себя очень многое.

Насколько они прекрасные футболисты, настолько они хорошие ребята – для меня это было откровением», – рассказал Дзюба.

  • Нападающий в 2015 году перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
  • Он провел семь сезонов в петербургском клубе, забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Также Дзюба на клубном уровне выступал за «Ростов», «Томь», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Адана Демирспор».
  • В составе сборной России отличился 31 забитым мячом и 16 результативными передачами в 56 играх.

c 7890
1774538496
А говнистым там Зюба оказался.Гы гы
...уефан
1774538832
..."И тут, приехал я!"...
СильныйМозг
1774538997
Конечно, привык, что в спартаке нельзя ни к кому спиной поворачивается, либо нож в спину, либо уй в жопу.
Император Бомжей
1774539760
Дзюба: единственным идиотом, оказался я)))
Romeo 123
1774544034
Если кто говнистый так это дрочер
Бумбраш
1774544594
Говнистым в этой компашке был,да и сейчас достается Артемио Рукаку
FFR
1774602445
Хорошо хоть не обчистил их карманы.))
