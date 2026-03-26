Дзюба сомневался в характере Халка: «Обычно такие люди бывают говнистые»

Капитан «Акрона» Артем Дзюба поделился воспоминаниями о знакомстве с легионерами «Зенита» в 2015 году.

«Когда я приехал и увидел Халка, Данни, Кришито, Ломбертса, Нету... Обычно такие люди бывают говнистые, а тут люди действительно представляют из себя очень многое.

Насколько они прекрасные футболисты, настолько они хорошие ребята – для меня это было откровением», – рассказал Дзюба.