Ловчев необычно охарактеризовал Вагнера Лава

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высоко отозвался об игровых качествах бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава.

На этой неделе стало известно, что бразильский футболист решил закончить профессиональную карьеру в 41-летнем возрасте.

«Вагнер Лав – это один из самых потрясающих иностранцев, которые были в нашем футболе.

Это красота. Это потрясающий футболист», – заявил Ловчев.