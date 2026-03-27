Ловчев необычно охарактеризовал Вагнера Лава

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высоко отозвался об игровых качествах бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава.
На этой неделе стало известно, что бразильский футболист решил закончить профессиональную карьеру в 41-летнем возрасте.
«Вагнер Лав – это один из самых потрясающих иностранцев, которые были в нашем футболе.
Это красота. Это потрясающий футболист», – заявил Ловчев.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.
Источник: «Матч ТВ»