  • Ловчев: «Сборная России становится обузой по одной причине»

Ловчев: «Сборная России становится обузой по одной причине»

Вчера, 00:12
14

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев недоволен отсутствием стабильного состава в национальной сборной России.

«Какой-то обузой [сборная] становится по одной причине. Для меня во все времена главной командой, по которой тебя оценивают и прочее, была сборная страны.

Конечно, мы опустились и в рейтингах, однако играть-то надо для того, чтобы вернуться.

Но то, что за это время они, я про руководство сборной, не определились с основным составом… вот и получается – обузой», – сказал Ловчев.

  • Россия примет Никарагуа в пятницу, 27 марта, в 19:30 по московскому времени.
  • 31 марта в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина встретится с Мали.
  • Сборная более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
  • В 2025 году они сыграли с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Ловчев Евгений
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mutabor0992
1774560358
Причина может быть только ОДНА!Слишком уж МНОГО средств уходит на ее содержание.Да и тренер АБСОЛЮТНО никчемный.Да еще и с эстонским паспортом.Интересно куда потом "рванет"?В Эстонию или Испанию?
Ответить
zigbert
1774587529
Конечно это плохо но что сравнивать те времена когда и матчи были серьезные,и соперники что надо.
Ответить
СильныйМозг
1774588442
Сборная Аршавина, Жиркова и т.д., просто бы размазала нынешнюю. Только Глушенков, чуть чуть похож на игрока сборной.
Ответить
cska1948
1774592196
Обуза - это, прежде всего, Карпин! Никогда не понимал, за какие такие заслуги его назначили тренером сборной?
Ответить
САДЫЧОК
1774593009
Обуза это Карпин!
Ответить
АЛЕКС 58
1774612342
Пока сборную тренируют Карпин,Кафанов,Писарев она так и останется обузой
Ответить
