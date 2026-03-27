Ловчев: «Сборная России становится обузой по одной причине»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев недоволен отсутствием стабильного состава в национальной сборной России.
«Какой-то обузой [сборная] становится по одной причине. Для меня во все времена главной командой, по которой тебя оценивают и прочее, была сборная страны.
Конечно, мы опустились и в рейтингах, однако играть-то надо для того, чтобы вернуться.
Но то, что за это время они, я про руководство сборной, не определились с основным составом… вот и получается – обузой», – сказал Ловчев.
- Россия примет Никарагуа в пятницу, 27 марта, в 19:30 по московскому времени.
- 31 марта в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина встретится с Мали.
- Сборная более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году они сыграли с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
Источник: «Чемпионат»