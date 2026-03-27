Ловчев: «Сборная России становится обузой по одной причине»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев недоволен отсутствием стабильного состава в национальной сборной России.

«Какой-то обузой [сборная] становится по одной причине. Для меня во все времена главной командой, по которой тебя оценивают и прочее, была сборная страны.

Конечно, мы опустились и в рейтингах, однако играть-то надо для того, чтобы вернуться.

Но то, что за это время они, я про руководство сборной, не определились с основным составом… вот и получается – обузой», – сказал Ловчев.