Промоутер – об организации боя Талалаева: «Этому Челестини надо было в бубен дать»

Промоутер Владимир Хрюнов готов организовать боксерский поединок между главными тренерами ЦСКА и «Балтики» Фабио Челестини и Андрея Талалаева.
«Талалаев – это русский мужик и готовый тренд. Он повел себя как русский человек. Я готов помочь организовать поединок. Не сомневаюсь, что бой с его участием соберет полный стадион. Этому Челестини надо было в бубен еще дать. Я фанат Андрея Талалаева и всегда готов ему помочь», – сказал Хрюнов.
- В ходе игры 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник москвичей Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Ранее Талалаев отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.
- Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников ранее высказался о контексте идеи возможного боксерского поединках тренеров.
