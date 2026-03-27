  • Промоутер – об организации боя Талалаева: «Этому Челестини надо было в бубен дать»

Промоутер – об организации боя Талалаева: «Этому Челестини надо было в бубен дать»

Вчера, 10:25
8

Промоутер Владимир Хрюнов готов организовать боксерский поединок между главными тренерами ЦСКА и «Балтики» Фабио Челестини и Андрея Талалаева.

«Талалаев – это русский мужик и готовый тренд. Он повел себя как русский человек. Я готов помочь организовать поединок. Не сомневаюсь, что бой с его участием соберет полный стадион. Этому Челестини надо было в бубен еще дать. Я фанат Андрея Талалаева и всегда готов ему помочь», – сказал Хрюнов.

  • В ходе игры 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник москвичей Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Ранее Талалаев отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.
  • Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников ранее высказался о контексте идеи возможного боксерского поединках тренеров.

Еще по теме:
В «Балтике» высказались о возможности перехода Талалаева в «Спартак» 7
В «Балтике» оценили идею устроить бой Талалаева с Челестини 22
В «Балтике» оценили предложение отправить Талалаева на курсы управления гневом 8
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Челестини Фабио
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Strige
1774597807
Итальяшка очканет...
Ответить
Красногвардейчик
1774598065
И что ж не дал? Талалаев тявкнул что то, и бегом в раздевалку)) руские мужики так не поступают
Ответить
crf57
1774598556
ХРЮНЯ! Это тебе надо в бубен дать,чтобы ты заткнул свой поганый рот!
Ответить
СильныйМозг
1774600931
Промоутеров, стало больше, чем юристов и экономистов.
Ответить
Бумбраш
1774603646
Сколько же грозящих Челестини.грозят,ножкой топчут,а ливером слабые,сцыкливо.подошел бы и дал в бубен и вопрос был бы закрыт.трепачи,аки зинари
Ответить
k611
1774605023
Всю заваруху начал не Челестини. Не надо делать героя из этого чудака...
Ответить
anatolich72
1774614387
Явно с отшибленой головой человек, такой же как талалайка.позорище просто
Ответить
Главные новости
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14:07
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
1
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
4
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
6
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
5
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Все новости
Все новости
Овчинников ответил на мнения, что Акинфеев – средний вратарь
14:17
Мелкадзе рассказал о личной жизни: «Плыву по течению»
14:03
Игрок ЦСКА поставил под сомнение важное решение руководства
13:59
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
4
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
3
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
18
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
31
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
6
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
