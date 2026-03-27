Промоутер – об организации боя Талалаева: «Этому Челестини надо было в бубен дать»

Промоутер Владимир Хрюнов готов организовать боксерский поединок между главными тренерами ЦСКА и «Балтики» Фабио Челестини и Андрея Талалаева.

«Талалаев – это русский мужик и готовый тренд. Он повел себя как русский человек. Я готов помочь организовать поединок. Не сомневаюсь, что бой с его участием соберет полный стадион. Этому Челестини надо было в бубен еще дать. Я фанат Андрея Талалаева и всегда готов ему помочь», – сказал Хрюнов.