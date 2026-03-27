Смородская – о Карпине: «После сборной он может вернуться за чемпионством»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«На мой взгляд, Карпин в клубной работе еще не все сказал. Если захочет, сможет продолжить после сборной, вернуться за чемпионством. Мне бы, конечно, хотелось посмотреть, как Карпин долго и хорошо работает в клубе. И он сможет работать не только у нас, но и в Европе», – сказала Смородская.
- Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года.
- В этот период он также работал главным тренером в «Ростове», а затем в «Динамо». Из московского клуба он ушел 17 ноября 2025 года.
- В 2014–2015 годах Карпин уже работал в Европе, когда возглавлял «Мальорку».
