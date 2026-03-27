  • Смородская – о Карпине: «После сборной он может вернуться за чемпионством»

Смородская – о Карпине: «После сборной он может вернуться за чемпионством»

27 марта, 08:48
4

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«На мой взгляд, Карпин в клубной работе еще не все сказал. Если захочет, сможет продолжить после сборной, вернуться за чемпионством. Мне бы, конечно, хотелось посмотреть, как Карпин долго и хорошо работает в клубе. И он сможет работать не только у нас, но и в Европе», – сказала Смородская.

  • Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года.
  • В этот период он также работал главным тренером в «Ростове», а затем в «Динамо». Из московского клуба он ушел 17 ноября 2025 года.
  • В 2014–2015 годах Карпин уже работал в Европе, когда возглавлял «Мальорку».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Карпин Валерий Смородская Ольга
Комментарии (4)
DOCTOR PENALTY
1774597198
Полностью согласен с этой женщиной, которая разбирается в футболе лучше многих мужчин.
Ответить
zigbert
1774618808
Так сразу и пойдет за чемпионством. Смородская давно неравнодушна к Карпину поэтому так и говорит.
Ответить
Александр-Балашов-google
1774710027
Ну тут уже зависит в какую команду придёт Валера, если типа Ростов, то о каком чемпионстве можно говорить?
Ответить
Exnaton
1774744022
Можно, а зачем?
Ответить
