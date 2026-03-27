Погребняк сказал, сможет ли кто-то вклиниться в борьбу «Краснодара» и «Зенита» за победу в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» и «Балтики» Павел Погребняк высказался о шансах команды на победу в нынешнем чемпионате России.
«С «Краснодаром» и «Зенитом» можно играть. В матчах с ними можно добывать очки. Нельзя назвать их недосягаемыми, но они стабильнее остальных клубов РПЛ.
Всe указывает на то, что «Краснодар» и «Зенит» разыграют чемпионство. В это противостояние уже никто не вклинится. А остальные будут бороться уже за третье место. Очень хочется, чтобы «бронзу» завоевала «Балтика», – сказал Погребняк.
- После 22 туров «Краснодар» лидирует с 49 очками. «Зенит» идет 2-м с 48 баллами. Далее следуют «Локомотив» (44 очка), «Балтика» (42), ЦСКА (39), «Спартак» (38).
- Чемпионат России завершится 17 мая.
