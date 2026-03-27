Клуб РПЛ может включить в свою структуру команду Первой лиги

В Татарстане рассматривается вариант, при котором «Нефтехимик» войдет в структуру «Рубина».

В случае, если это произойдет, казанцы будут использовать нижнекамскую команду для «обкатки» своей молодежи. Тренером «Нефтехимика» может стать Гекдениз Карадениз, ранее работавший в «Рубине-2».