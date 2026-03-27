Клуб РПЛ может включить в свою структуру команду Первой лиги

В Татарстане рассматривается вариант, при котором «Нефтехимик» войдет в структуру «Рубина».
В случае, если это произойдет, казанцы будут использовать нижнекамскую команду для «обкатки» своей молодежи. Тренером «Нефтехимика» может стать Гекдениз Карадениз, ранее работавший в «Рубине-2».
- «Нефтехимик» занимает 8-е место в Первой лиге с 34 очками. Команда отстает на 4 очка от зоны стыков, сыграв на матч меньше конкурентов.
- «Рубин» идет 9-м в РПЛ с 30 очками после 22 туров.
