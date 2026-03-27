Овчинников сказал, что делать Торопу при конкуренции с Акинфеевым

Бывший старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников считает, что вратарю Владиславу Торопу остается только ждать завершения карьеры Игорем Акинфеевым.

– Если Акинфеев здоров – выходит он. А Тороп чуть-чуть играет на Кубок.

– Как это «чуть-чуть»? Вы знаете, что Слава уже 50 матчей провел? В чемпионате тоже сыграл немало. Конечно, первым вратарем будет Акинфеев. Пока сам не скажет: «Я закончил».

– Что делать Торопу в такой ситуации?

– Ничего.

– Ждать?

– Да. Хотя он не ждет, играет. В сборную уже получил приглашение. Ситуация почти как у Беляева в московском «Динамо» когда-то. Был вторым вратарем после Яшина. Но в сборную вызывали обоих. А уходить никуда не хотел.