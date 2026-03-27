Экс-тренер «Динамо» может летом перейти в «Сочи»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков летом может уйти в «Сочи».
Специалист возглавляет клуб Первой лиги с 2021 года.
Пост главного тренера «Сочи» с 4 сентября 2025 года занимает Игорь Осинькин. Команда идет на 16-м месте в РПЛ с 9 очками после 22 туров.
Новиков известен по работе с «Динамо», которое возглавлял в 2019–2020 годах.
- «Нефтехимик» может войти в структуру «Рубина» и в таком случае его тренером может стать Гекдениз Карадениз.
- Нижнекамцы занимают 8-е место в Первой лиге с 34 очками. Команда отстает на 4 очка от зоны стыков, сыграв на матч меньше конкурентов.
