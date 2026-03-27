Экс-тренер «Динамо» может летом перейти в «Сочи»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков летом может уйти в «Сочи».

Специалист возглавляет клуб Первой лиги с 2021 года.

Пост главного тренера «Сочи» с 4 сентября 2025 года занимает Игорь Осинькин. Команда идет на 16-м месте в РПЛ с 9 очками после 22 туров.

Новиков известен по работе с «Динамо», которое возглавлял в 2019–2020 годах.