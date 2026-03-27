Абаскаль назвал 2 клуба, выигравшие от текущей ситуации в российском футболе

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что турецкие команды извлекли выгоду из положения российских клубов.

«[Российская] лига очень привлекательна, у нее мощная финансовая поддержка. Но из-за политической ситуации многие игроки, которые раньше приезжали в Россию ради участия в еврокубках, вместо этого отправились в Турцию. От этого выиграли «Галатасарай» и «Фенербахче», – сказал Абаскаль.