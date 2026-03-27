Экс-игрок ЦСКА не признал Вагнера Лава легендой клуба

27 марта, 11:53
1

Чемпион СССР в составе ЦСКА Александр Гришин заявил, что не считает нападающего Вагнера Лава легендой клуба.

«Мне не нравится слово легенда. Для меня легенды, например, – это Бобров, Федотов, Шестернeв, Акинфеев, Копейкин. Вагнер Лав – супер футболист, крутой игрок, один из лучших нападающих в истории РПЛ и ЦСКА, но не легенда!

Для меня значение легенды – другое измерение, другая градация. Сейчас пошла мода называть любого футболиста легендой, сыгравшего больше 100 матчей за клуб. Вагнер однозначно заслужил признание болельщиков, он приносил титулы, забивал важные голы.

Заслуживает ли прощального матча в футболке ЦСКА? Это какая-то медийная история больше. Любая игра, любые проводы интересны для болельщиков. Но это не Фeдор Черенков, чтобы его провожать с такими почестями.

Закончил карьеру? Надо пожать руку и поблагодарить. Сейчас начинают провожать уже всех подряд. Единственного, кого можно было провожать, это Черенкова. Это народный футболист! Его так и проводили. А делать так для Вагнера... Ну, давайте и Тошича с Красичем так проводим!

Я к таким медиаисториям, как бывший футболист, отношусь не очень хорошо. Можно так каждому игроку. Это же затратная история. Надо попрощаться нормально, написать в газетах об этом, нарисовать его на стенке где-то и хватит!» – сказал Гришин.

  • Ожидается, что 41-летний Вагнер Лав, выступающий за бразильский «Ретро», проведет последний матч в карьере в субботу, 28 марта.
  • Футболист выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами. За красно-синих он провел 259 матчей и забил 124 гола.
  • В составе ЦСКА Вагнер Лав выиграл 15 трофеев, с учетом титулов завоеванных командой после ухода футболиста по ходу сезона.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав Гришин Александр
Комментарии (1)
АлексМак
1774605754
...и правильно сделал
