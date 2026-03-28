Товарищеские матчи. Англия упустила победу над Уругваем, Испания разгромила Сербию

Уругвай вырвал ничью в товарищеской встрече со сборной Англии.
Команды не могли открыть счет до 81-й минуты, когда отличился Бен Уайт.
Англичане были близки к победе, но пропустили на 94-й минуте от Федерико Вальверде, который реализовал пенальти.
В другом матче Испания крупно обыграла Сербию – 3:0.
В первом тайме дубль оформил Микель Оярсабаль, а после перерыва счет разгромным сделал дебютант испанской сборной Виктор Муньос.
Товарищеские матчи. Сборные.
Англия - Уругвай - 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Б. Уайт, 81; 1:1 - Ф. Вальверде, 90+4 (с пенальти).
Испания - Сербия - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 - М. Оярсабаль, 16; 2:0 - М. Оярсабаль, 43; 3:0 - В. Муньос, 72.
Источник: «Бомбардир»