Товарищеские матчи. Англия упустила победу над Уругваем, Испания разгромила Сербию

Уругвай вырвал ничью в товарищеской встрече со сборной Англии.

Команды не могли открыть счет до 81-й минуты, когда отличился Бен Уайт.

Англичане были близки к победе, но пропустили на 94-й минуте от Федерико Вальверде, который реализовал пенальти.

В другом матче Испания крупно обыграла Сербию – 3:0.

В первом тайме дубль оформил Микель Оярсабаль, а после перерыва счет разгромным сделал дебютант испанской сборной Виктор Муньос.