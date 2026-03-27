Лапочкин разобрал пенальти в пользу сборной России в матче с Никарагуа

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин дал оценку работе арбитров в товарищеской встрече между сборными России и Никарагуа.
- Россияне дома победили со счетом 3:1, играя с 47‑й минуты в большинстве.
- Авторы голов у хозяев поля – Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин, у гостей – Оскар Асеведо.
– Пенальти? Мне кажется, что все очевидно. И хорошо, что судья сам принимает решение.
Рука сначала была в опоре, но потом она поднимается, и игрок ладонью касается мяча. Этой рукой он увеличивает площадь тела и играет в мяч, поэтому судья назначает пенальти.
– А почему рука не остается опорной?
– Есть критерии. По всем критериям – это пенальти. Тут даже не о чем спорить.
– А красная карточка бесспорная?
– Можно о чем‑то поспорить, но, мне кажется, решение верное. Глебов был на большой скорости, мяч был под контролем, и он мог выходить один на один.
Источник: «Матч ТВ»