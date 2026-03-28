Божович объяснил, почему США напали на Иран

Сегодня, 01:12
32

Черногорский тренер Миодраг Божович поделился мыслями о военном конфликте в Иране.

«Это нападение евреев на независимую и суверенную страну без какой-либо конкретной причины.

В настоящее время Израиль шантажирует американских политиков документами, которыми располагает Моссад, и я считаю это главной причиной для нападения на Иран.

Американцы вторглись в Ирак в 2003 году и заявили, что у иракцев есть химическое оружие. Они убили тысячи невинных иракцев, а оказалось, что это была ложь! То же самое происходит и сейчас.

Почти все простые люди против войны и против Америки. Почти все поддерживают Иран. Я думаю, что эта война также связана с нефтью. Американцев интересуют только природные ресурсы!» – заявил Божович.

  • Тренер работал в семи российских клубах – «Амкаре», ФК «Москва», «Динамо», «Ростове», «Локомотиве», тульском «Арсенале», «Крыльях Советов».
  • С 2024 по 2025 год он возглавлял иранский «Эстегляль».

Источник: Tasnim
Россия. Премьер-лига Будучность Иран Божович Миодраг
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1774651893
Прав
Ответить
FWSPM
1774658685
ах они эти евреи напали без всяких причин да еще и бьют мощно как следует))) с них бы пример некоторым стоит взять как надо воевать а не жевать сопли!
Ответить
Император Бомжей
1774671969
Причем тут Божевич, Иран и футбол вообще?))) Америкосы конечно знатные ублюдки, но мы это и без Божевича знаем))
Ответить
СильныйМозг
1774672724
А я и не знал, что Юожович работает в ГРУ. Спасибо за доклад. А где его доклад о говноогкнтах: номэд, спартач80 и шляпа заполярная? Непорядок.
Ответить
R_a_i_n
1774673112
Почему объедкин не отписался? Подождём...
Ответить
evgevg13
1774674518
Верно глаголит!
Ответить
Император 1
1774680589
Верно конечно, но зачем это на спортивном сайте
Ответить
Hector вернулся
1774684963
Футбольная новость
Ответить
mutabor0992
1774685452
Ну этот то куда полез?Вот обязательно пиариться?А это вообще кто?!?
Ответить
Cleaner
1774686894
Божович, как это без причины??? У Ирана МНОГО НЕФТИ, которой он не делится с США. В этом и есть причина нападения Штатов на суверенный Иран. БАБЛА пиндосам мало!!!...(((
Ответить
