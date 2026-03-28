Божович объяснил, почему США напали на Иран

Черногорский тренер Миодраг Божович поделился мыслями о военном конфликте в Иране.

«Это нападение евреев на независимую и суверенную страну без какой-либо конкретной причины.

В настоящее время Израиль шантажирует американских политиков документами, которыми располагает Моссад, и я считаю это главной причиной для нападения на Иран.

Американцы вторглись в Ирак в 2003 году и заявили, что у иракцев есть химическое оружие. Они убили тысячи невинных иракцев, а оказалось, что это была ложь! То же самое происходит и сейчас.

Почти все простые люди против войны и против Америки. Почти все поддерживают Иран. Я думаю, что эта война также связана с нефтью. Американцев интересуют только природные ресурсы!» – заявил Божович.