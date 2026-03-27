Карпин прокомментировал победу сборной России над Никарагуа

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями после выигранного товарищеского матча с национальной командой Никарагуа.

Россияне дома победили со счетом 3:1, играя с 47‑й минуты в большинстве.

Авторы голов у хозяев поля – Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин, у гостей – Оскар Асеведо.

– Не могу сказать, что доволен. Во втором тайме удаление сыграло свою роль. Но первая половина не очень понравилась.

– Слово «недооценка» уместно?

– У меня такое чувство, что неожиданностью стала агрессивная в хорошем смысле слова игра соперника.

Не ожидали, что не будет времени подумать, обрабатывать мяч. А против сборной Мали игра будет еще интенсивнее.

Да, наверное, быстрый гол сыграл злую шутку. Подумали, что будет легко. Можно говорить, что угодно, но это все отмазки.