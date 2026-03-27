Карпин прокомментировал голевую ошибку Сафонова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о грубой ошибке Матвея Сафонова в товарищеском матче с Никарагуа.

Вратарь «ПСЖ» вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, пропустил курьезный гол на 16-й минуте и был заменен в середине второго тайма.

Россияне дома победили со счетом 3:1, играя с 47‑й минуты в большинстве.

Авторы голов у хозяев поля – Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин, у гостей – Оскар Асеведо.

«У меня, конечно, нет объяснения. Не успел обсудить этот момент, не до этого было. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека (улыбается)? В «ПСЖ» тащил все, потому что ближе били (смеется).

Для меня здесь важнее то, что дали [сопернику] ударить. Но какие‑то удары с 25–30 метров будут всегда. И не думаю, что у Сафонова такие ошибки будут часто», – заявил Карпин.