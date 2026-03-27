Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что сборная России одержит уверенную победу в товарищеском матче с Никарагуа.
«Ожиданий особо нет. Вышли, забили четыре-пять, помылись и поехали отдыхать, готовиться к Мали. Вот как должна пройти эта игра. Должно быть меньше разговоров», – сказал Мостовой.
- Матч Россия – Никарагуа пройдет в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.
- 31 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч и сыграет с Мали в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировали на 20:00 мск. Билеты уже в продаже.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Команда проводит только товарищеские встречи.
