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    Дудиев и Тетрашвили пополнили состав «Анжи»

    Состав «Анжи» пополнили два новых футболиста. Как сообщает официальный сайт махачкалинского клуба, контракты с командой подписали Аслан Дудиев и Гурам Тетрашвили, которые ранее защищали цвета «Томи» и «Тосно» соответственно.

    В нынешнем сезоне Дудиев провел за «Томь» в РФПЛ шесть матчей, в которых заработал одну желтую карточку. На счету Тетрашвили за «Тосно» в ФНЛ – 11 игр, два забитых мяча и три предупреждения.

    Напомним, что сегодня «Анжи» также объявил о приобретении полузащитника Адлана Кацаева и защитника Томаса Фибела.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Анжи»

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    22.01.2017 17:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 января 2017, 19:41

      А фнл идут...

      0
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      Рейтинг: +34

      15426378s 22 января 2017, 18:31

      Анжи , сведения о клубе какие-то противоречивые, то там полный крах тренер покинул команду, то игроки бегут как с тонущего корабля, вот читаю , покупают игроков ,что , как?

      0
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      Рейтинг: +147

      cпартач 1922 22 января 2017, 18:26

      4 игрока за день мощно)))

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