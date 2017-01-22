Дудиев и Тетрашвили пополнили состав «Анжи»

Состав «Анжи» пополнили два новых футболиста. Как сообщает официальный сайт махачкалинского клуба, контракты с командой подписали Аслан Дудиев и Гурам Тетрашвили, которые ранее защищали цвета «Томи» и «Тосно» соответственно.

В нынешнем сезоне Дудиев провел за «Томь» в РФПЛ шесть матчей, в которых заработал одну желтую карточку. На счету Тетрашвили за «Тосно» в ФНЛ – 11 игр, два забитых мяча и три предупреждения.

Напомним, что сегодня «Анжи» также объявил о приобретении полузащитника Адлана Кацаева и защитника Томаса Фибела.

Таблица зимних трансферов РФПЛ