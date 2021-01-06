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  • Тетрашвили – об инциденте с Шиманьски: «Сказал ему: «Я тебя сейчас так ударю, ты реально упадешь»

Тетрашвили – об инциденте с Шиманьски: «Сказал ему: «Я тебя сейчас так ударю, ты реально упадешь»

6 января 2021, 18:37
4

Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили объяснил, почему наступил шипами на ногу полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьского в матче 13-го тура РПЛ (1:2).

— Вы записали видео с извинениями, где просите прощения у всех, кроме самого Шиманьски. Почему?

— В этой ситуации пострадавшим оказался только я. У него все хорошо, он подскочил сразу, со здоровьем все нормально. Спровоцировал одно удаление, другое, а его команда победила. За что я перед ним должен извиняться? За то, что он всю игру падал?

Когда спросил у него, зачем это делает, он мне что-то прокричал на польском. Сказал ему: «Я тебя сейчас так ударю, ты реально упадешь». Ну, просто не успел немножко. Эмоции раньше захлестнули.

— Понял вашу мотивацию, но ведь было ясно, что это вызовет агрессию. Может, стоило принести хотя бы штатные извинения?

— Всегда все делаю от души, делаю искренне. Не хотел делать что-то для кого-то. Не собирался извиняться и не стал этого делать. Что было, то было.

— То есть даже сейчас не считаете нужным перед ним извиниться? Тот эпизод на поле выглядит странно...

— Согласен, выглядит некрасиво. Но лично перед ним не считаю нужным извиняться, объяснил почему. Он меня реально вывел. Нашего футболиста удаляют, а Шиманьски отворачивается и «хи-хи, ха-ха» делает.

Не хочется оправдываться, но мне кажется, все в совокупности привело к такому исходу. То, что команда проигрывала, у самого игра не шла, удаление партнера, не платят зарплату, непонятно, что вообще будет с командой. Когда не все гладко, тебя рано или поздно замкнет. Видимо, это и случилось.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Тамбов Тетрашвили Гурам Шиманьски Себастьян
Комментарии (4)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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MaxRnD
1609948703
Пшеки исторически подлы ...
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Руслан ДСЛЦЗ
1609957647
Пусть он еще скажет что в этом эпизоде поляка никто не трогал)) там почти везде нарушения были
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Hektor 84
1609970903
В очередной раз убеждаюсь что многие грузины хамло и быдланы!!!
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Жентус
1610045504
На самом деле, полностью поддерживаю Тетрашвили, потому что понимаю его. Таких гнид как Шиманьски прикрывает слишком много людей. Причины? Популярность. Где Шиманьски и где Тетрашвили. Кто заметит грузинского выскочку, когда он на публику поступает плохо, хоть все и понимают, что Шиманьски как тот "гн*да из кадетства"... Для репутации Тетрашвили " пойти на принцип ", это плохо, но как мужика его можно только уважать. Не прогнулся.
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