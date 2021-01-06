Тетрашвили – об инциденте с Шиманьски: «Сказал ему: «Я тебя сейчас так ударю, ты реально упадешь»

Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили объяснил, почему наступил шипами на ногу полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьского в матче 13-го тура РПЛ (1:2).

— Вы записали видео с извинениями, где просите прощения у всех, кроме самого Шиманьски. Почему?

— В этой ситуации пострадавшим оказался только я. У него все хорошо, он подскочил сразу, со здоровьем все нормально. Спровоцировал одно удаление, другое, а его команда победила. За что я перед ним должен извиняться? За то, что он всю игру падал?

Когда спросил у него, зачем это делает, он мне что-то прокричал на польском. Сказал ему: «Я тебя сейчас так ударю, ты реально упадешь». Ну, просто не успел немножко. Эмоции раньше захлестнули.

— Понял вашу мотивацию, но ведь было ясно, что это вызовет агрессию. Может, стоило принести хотя бы штатные извинения?

— Всегда все делаю от души, делаю искренне. Не хотел делать что-то для кого-то. Не собирался извиняться и не стал этого делать. Что было, то было.

— То есть даже сейчас не считаете нужным перед ним извиниться? Тот эпизод на поле выглядит странно...

— Согласен, выглядит некрасиво. Но лично перед ним не считаю нужным извиняться, объяснил почему. Он меня реально вывел. Нашего футболиста удаляют, а Шиманьски отворачивается и «хи-хи, ха-ха» делает.

Не хочется оправдываться, но мне кажется, все в совокупности привело к такому исходу. То, что команда проигрывала, у самого игра не шла, удаление партнера, не платят зарплату, непонятно, что вообще будет с командой. Когда не все гладко, тебя рано или поздно замкнет. Видимо, это и случилось.