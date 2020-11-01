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    Тетрашвили – об инциденте с Шиманьски: «Сказал ему: «Я тебя сейчас так ударю, ты реально упадешь»

    Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили объяснил, почему наступил шипами на ногу полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьского в матче 13-го тура РПЛ (1:2).

    — Вы записали видео с извинениями, где просите прощения у всех, кроме самого Шиманьски. Почему?

    — В этой ситуации пострадавшим оказался только я. У него все хорошо, он подскочил сразу, со здоровьем все нормально. Спровоцировал одно удаление, другое, а его команда победила. За что я перед ним должен извиняться? За то, что он всю игру падал?

    Когда спросил у него, зачем это делает, он мне что-то прокричал на польском. Сказал ему: «Я тебя сейчас так ударю, ты реально упадешь». Ну, просто не успел немножко. Эмоции раньше захлестнули.

    — Понял вашу мотивацию, но ведь было ясно, что это вызовет агрессию. Может, стоило принести хотя бы штатные извинения?

    — Всегда все делаю от души, делаю искренне. Не хотел делать что-то для кого-то. Не собирался извиняться и не стал этого делать. Что было, то было.

    — То есть даже сейчас не считаете нужным перед ним извиниться? Тот эпизод на поле выглядит странно...

    — Согласен, выглядит некрасиво. Но лично перед ним не считаю нужным извиняться, объяснил почему. Он меня реально вывел. Нашего футболиста удаляют, а Шиманьски отворачивается и «хи-хи, ха-ха» делает.

    Не хочется оправдываться, но мне кажется, все в совокупности привело к такому исходу. То, что команда проигрывала, у самого игра не шла, удаление партнера, не платят зарплату, непонятно, что вообще будет с командой. Когда не все гладко, тебя рано или поздно замкнет. Видимо, это и случилось.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +105

      Руслан ДСЛЦЗ 14 минут назад

      Пусть он еще скажет что в этом эпизоде поляка никто не трогал)) там почти везде нарушения были

      0
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      Рейтинг: +2570

      neim 59 минут назад

      Ну и зачем этот опус тут был ?
      Игра не шла, зарплату не платят, партнера удалили, оправдываться не хочется, что будет с командой не ясно, извиняться не собираюсь ... а виноват во всем этом тот, кто вас больше всех огорчил ?
      Наверное на тебя надо в другой раз так же наступить, посмотрел бы я с удовольствием, какие ты песни после этого запоешь мразь.

      1
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      Рейтинг: +41585

      MaxRnD 2 часа назад

      Пшеки исторически подлы ...

      3
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      Рейтинг: +2570

      neim > MaxRnD 57 минут назад

      А грузины добры ... (((

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