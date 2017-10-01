Защитник «Анжи» Тетрашвили: «В матче с «Зенитом» произойти может все что угодно»

Защитник «Анжи» Гурам Тетрашвили рассчитывает повторить успех своей команды во встрече с «Зенитом», как это было в матче со «Спартаком». По словам футболиста, даже в игре с клубом из Санкт-Петербурга, который сейчас лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, может произойти все что угодно.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» состоится в воскресенье, 1 октября, в 19:00 по московскому времени.

— «Анжи» идет на последнем месте — начало сезона можно назвать провальным?

— Конечно, никто не хочет находиться в конце таблицы. Но ничего критического в этом не вижу, нужно просто исправлять ситуацию. Впереди много матчей для этого. Да, мы в первой пятерке вряд ли будем, но подняться в таблице сможем. Сейчас нет смысла вспоминать все наши неудачи на старте, смотрим только вперед.

— Вадим Скрипченко сменил Александра Григоряна на посту главного тренера. Самое важное что изменилось?

— Это разные специалисты, а изменения… Наша задача — выполнять требования тренера, у каждого они свои. Но есть одно самое важное — выполнять их на поле, поэтому и стараемся это делать.

— Главный мем недели — футболисты «Анжи» выходят впятером против одного в матче со «Спартаком» и забивают.

— Видел, конечно, много разговоров об этом ходит. Как получилось? Те, кто в «Спартаке» отвечал за подбор после углового, проиграли мяч нам. И так случилось, что мы выбежали впятером. Видимо, у нас было больше желания выбежать и забить в том эпизоде, что мы и сделали.

— Перевернуть матч с чемпионом страны — неплохое достижение.

— Понимаете, это все в комплексе. Нам нужно было отыгрываться, турнирное положение «Анжи» не позволяет нам просто так сидеть на месте. Договорились так: выйти на поле и сыграть, потому что терять было уже нечего.

— Заметили, что «Спартак» — уже не та команда, которая в мае выиграла РФПЛ?

— Может, так и было. Наверное, в прошлом году сыграл свою роль характер, в каких-то матчах шла игра, где-то просто перло. Сейчас, наоборот, где-то в чем-то не повезло, но такое в футболе случается. В том матче мы действовали очень неплохо, у «Анжи» многое получалось, так что могли и три очка заработать. Но это уже история, остается только двигаться дальше.

— От «Зенита» таких подарков, как выход 5 в 1, не ждете?

— (Улыбается.) На самом деле произойти может все что угодно.