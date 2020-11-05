Игрок «Тамбова» Тетрашвили дисквалифицирован на четыре игры за инцидент с Шиманьски

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал защитника «Тамбова» Гурама Тетрашвили на четыре матча за фол на полузащитнике «Динамо» Себастьяне Шиманьски в матче 13-го тура РПЛ.

«Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России. Футболист был на заседании, сказал, что сожалеет о своем поступке и не должен был делать так. Он принес извинения клубу, тренерскому штабу и болельщикам «Тамбова». На наш вопрос, принес ли он извинения Шиманьскому, сказал, что нет», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Также комитет оштрафовал «Тамбов» на 100 тысяч рублей за две красные карточки игрокам клуба.