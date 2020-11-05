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    Игрок «Тамбова» Тетрашвили дисквалифицирован на четыре игры за инцидент с Шиманьски

    Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал защитника «Тамбова» Гурама Тетрашвили на четыре матча за фол на полузащитнике «Динамо» Себастьяне Шиманьски в матче 13-го тура РПЛ.

    «Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России. Футболист был на заседании, сказал, что сожалеет о своем поступке и не должен был делать так. Он принес извинения клубу, тренерскому штабу и болельщикам «Тамбова». На наш вопрос, принес ли он извинения Шиманьскому, сказал, что нет», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

    Также комитет оштрафовал «Тамбов» на 100 тысяч рублей за две красные карточки игрокам клуба.

    • В матче с «Динамо» Тетрашвили наступил на ногу лежащего Шиманьски, за что был удален.
    • Кроме того, у тамбовчан был удален полузащитник Антон Килин.
    • Команда проиграла со счетом 1:2.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии8
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      Рейтинг: +8662

      BRO_football 58 минут назад

      Некрасиво поступил. Тренерам Тамбова надо что-то делать с дисциплиной в команде

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      Рейтинг: +1070

      alll-333 1 час назад

      И всего то?

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      Рейтинг: +32

      Zigagurt 2 часа назад

      Растрелять чууурку

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      Рейтинг: +900

      кто там 2 часа назад

      ой *** позорище ******, я про польска курву. лежал на земле весь в предсмертной агонии, а как этот наступил, вскочил тут же как ни в чем не бывало. позорник.

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      Рейтинг: +2240

      neim > кто там 49 минут назад

      А ему что, надо было остаться лежать и ждать, когда на вторую ногу наступят ? Правильно вскочил, только надо было ещё в репу заехать этой чувырле, да со всей дури. Я уже говорил уже здесь, но повторюсь. Жалко, что футбол это не хоккей, а Шиманьски не Валерий Васильев. Вот бы грузин огрёбся ...
      А ты видел, как вчера Дзюба бился в предсмертных судорогах, нет ? Посмотри запись матча Зенит-Лацио, может тоже комментарий оставишь.

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      Рейтинг: +98

      Руслан ДСЛЦЗ > кто там 40 минут назад

      так если бы он не лежал после столкновений, он бы и до 30 минуты не додержался, сломали бы обе ноги. А так скажу вам игрок хороший, бегает, старается, ему не все равно в отличии от нжи всяких, тем более ему всего 21 год

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      Рейтинг: +900

      кто там > neim 19 минут назад

      При чём тут это? Тот конечно не красиво поступил, но он понесет наказание. А это симулянт и не мужик. Судя по тому как он валялся - перелом, а на деле ничего.

      Тот же момент с динамовским дуболомом который 18 летнему Карпову нос сломал и сотрясение сделал и Вадим при этом как баба не валялся.

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      Рейтинг: +900

      кто там > Руслан ДСЛЦЗ 18 минут назад

      Про игровые качества не спорю, но о5 же зачем так перебарщивать с симуляцией 21 игроку?

      18 летнему Карпову нос сломали и сотрясение сделал и он да же не упал, а это больнее чем удар по ногам..

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