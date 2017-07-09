Ойеволе покидает «Урал», побыв игроком команды всего месяц

Защитник Адесойе Ойеволе покидает екатеринбургский «Урал», не пробыв в команде и полноценного месяца. В июне футболист покинул «Оренбург» и подписал контракт со «шмелями». Однако 9 июля стало известно, что иностранец разрывает недавно подписанное соглашение и отправляется обратно в Оренбург, где команда выступает в ФНЛ.

В ближайшее время Ойеволе будет заявлен за подопечных Темури Кецбая. Его контракт с «Уралом» в РФС зарегистрирован не был и будет бесследно аннулирован. О причинах такого странного возвращения на данный момент не сообщается.