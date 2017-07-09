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    Ойеволе покидает «Урал», побыв игроком команды всего месяц

    Защитник Адесойе Ойеволе покидает екатеринбургский «Урал», не пробыв в команде и полноценного месяца. В июне футболист покинул «Оренбург» и подписал контракт со «шмелями». Однако 9 июля стало известно, что иностранец разрывает недавно подписанное соглашение и отправляется обратно в Оренбург, где команда выступает в ФНЛ.

    В ближайшее время Ойеволе будет заявлен за подопечных Темури Кецбая. Его контракт с «Уралом» в РФС зарегистрирован не был и будет бесследно аннулирован. О причинах такого странного возвращения на данный момент не сообщается.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.07.2017 20:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 10 июля 2017, 00:13

      Такое чувство что ему ФНЛ больше по душе.. Он ведь вроде с Уралом в Премьер-Лигу выходил и тут же в Газовик в ФНЛ убежал. Сейчас тоже вместо Премьер-Лиги обратно в ФНЛ)))

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 9 июля 2017, 22:24

      Даже Уралу не подошёл ...

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 21:36

      Задр....и парня.... Он приехал свой потенциал раскрыть, а его лицом в суровую футбольную действительность...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 июля 2017, 21:13

      Чудны дела твои,Господи.Особенно в РФПЛ)))

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