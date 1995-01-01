Шелия, Ойеволе, Мелкадзе – в старте «Тамбова» на матч с ЦСКА; Дивеев, Гогуа, Нисимура сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РПЛ между «Тамбовом» и ЦСКА.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Аппаев, Костюков, Мелкадзе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на саранской «Мордовия Арене», которая начнется в 16:30 по Москве.