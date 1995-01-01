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    Шелия, Ойеволе, Мелкадзе – в старте «Тамбова» на матч с ЦСКА; Дивеев, Гогуа, Нисимура сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РПЛ между «Тамбовом» и ЦСКА.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Аппаев, Костюков, Мелкадзе.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на саранской «Мордовия Арене», которая начнется в 16:30 по Москве.

    Источник: РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2059

      InterMilLano1908 11 секунд назад

      Кучаев наконец в строю, ждем пока вернет форму и слева все будет тип топ.

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      Рейтинг: +1631

      anjaneri 11 минут назад

      Надеюсь тамбуки покажут такой же боевой футбол, какой показали поросятам

      0
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      Рейтинг: +1700

      bzfar 47 минут назад

      Я так понял в заголовке статьи самые важные игроки матча )))

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