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    Защитник «Тамбова» Ойеволе вернулся в «Оренбург»

    Защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе продолжит карьеру в «Оренбурге», сообщает твиттер ФНЛ.

    38-летний защитник вернулся в клуб из Оренбурга, за который выступал с 2013-го по 2019-й год. Ойеволе уже приступил к тренировкам с командой на сборе в Турции.

    • В нынешнем сезоне РПЛ Ойеволе провел 12 матчей.
    • «Оренбург» идет на третьем месте в ФНЛ.
    • «Тамбов» – последний в РПЛ.

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    Источник: твиттер ФНЛ

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