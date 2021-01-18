Защитник «Тамбова» Ойеволе вернулся в «Оренбург»

Защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе продолжит карьеру в «Оренбурге», сообщает твиттер ФНЛ.

38-летний защитник вернулся в клуб из Оренбурга, за который выступал с 2013-го по 2019-й год. Ойеволе уже приступил к тренировкам с командой на сборе в Турции.

В нынешнем сезоне РПЛ Ойеволе провел 12 матчей.

«Оренбург» идет на третьем месте в ФНЛ.

«Тамбов» – последний в РПЛ.