Защитник «Тамбова» Ойеволе вернулся в «Оренбург»

Защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе продолжит карьеру в «Оренбурге», сообщает твиттер ФНЛ.
38-летний защитник вернулся в клуб из Оренбурга, за который выступал с 2013-го по 2019-й год. Ойеволе уже приступил к тренировкам с командой на сборе в Турции.
- В нынешнем сезоне РПЛ Ойеволе провел 12 матчей.
- «Оренбург» идет на третьем месте в ФНЛ.
- «Тамбов» – последний в РПЛ.
Защитник «Тамбова» Адессойе Ойеволе вернулся в «Оренбург». Футболист уже выступал за команду из Оренбурга, защищая ее цвета с 2013-го по 2019 год и сыграл 173 матча, забив 12 голов. После чего перебрался в «Тамбов». 38-летний игрок уже прибыл на сбор… https://t.co/I4XGh2CNOZ pic.twitter.com/LkvG2jBau7— ФНЛ (@FNLeague) January 18, 2021