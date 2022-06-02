Шесть футболистов покинули «Оренбург»

«Оренбург» объявил об уходе нескольких игроков в связи с истечением срока контрактов и арендных соглашений.

Всего клуб покинули шесть футболистов:

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?