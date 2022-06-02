Шесть футболистов покинули «Оренбург»

«Оренбург» объявил об уходе нескольких игроков в связи с истечением срока контрактов и арендных соглашений.
Всего клуб покинули шесть футболистов:
- Адесойе Ойеволе – 7 сезонов, 199 матчей, 10 голов;
- Алексей Миронов – 2 сезона, 56 матчей, 10 голов;
- Ренато Гойкович – 2 сезона, 51 матч, 7 голов;
- Аршак Корян – 24 матча, 2 гола;
- Артем Шаболин – 21 матч, 1 гол;
- Савелий Козлов – 4 сезона, 38 матчей, 1 гол.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: сайт «Оренбурга»