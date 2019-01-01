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Шесть футболистов покинули «Оренбург»

«Оренбург» объявил об уходе нескольких игроков в связи с истечением срока контрактов и арендных соглашений.

Всего клуб покинули шесть футболистов:

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт «Оренбурга»

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