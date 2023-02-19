Экс-игрок «Урала» Ойеволе рассказал, как Иванов кинул в него упаковкой воды и получил ее в ответ

Бывший защитник «Урала» Адесойе Ойеволе вспомнил эпизод, случившийся между ним и президентом клуба Григорием Ивановым.

— После игры в командах КФК вы оказались в Екатеринбурге. Григорий Иванов — самый взрывной президент клуба, с которым вы пересекались?

— Да (смеется). С ним все могло пойти не так, как ты думал.

— Есть история про это?

— Мы играли с «Краснодаром» у себя дома. По-моему, дело было в Первой лиге. В конце матча я в своей штрафной принял мяч на грудь вместо того, чтобы выбить. Меня обокрал соперник и забил мяч. Мы до этого вели 2:1, но из-за этого момента сыграли вничью и потеряли очки. Захожу в раздевалку, ну он сразу начинает меня пылесосить. Все как обычно. Но затем он взял упаковку воды и кинул в меня (смеется). Ну я, недолго думая, взял ее и швырнул в него обратно! Мы поругались. Я говорил, что меня здесь больше не будет, он в ответ кричал, чтобы меня в городе он больше не видел.

С утра звонит его секретарь и сообщает, что Григорий Викторович ждет меня в офисе. Я думал, что сейчас будем расторгать договор. Но, зайдя в кабинет, состоялся такой разговор.

— Аде, ну можно же было сыграть по-другому?

— Можно, — ответил я.

— Ну, а зачем ты так делаешь? Я же знаю, что ты умеешь.

– Ну, а дальше мат-перемат (смеется). Ну он передо мной извинился, я тоже извинился. И все — я поехал на тренировку.

40-летний Ойеволе завершил карьеру в прошлом году.

Игрок был в «Урале» в 2007-2015 годах.

Ойеволе трижды выигрывал Первую лигу (1 раз – с «Уралом», 2 – с «Оренбургом»).

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