Ерохин и Ойеволе отметились голами в игре «Оренбург» – «Зенит»

Завершился матч седьмого тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» (1:2). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.

0:1 – Ерохин, 14

Оренбург – Зенит. 0:1. Александр Ерохин, Российская Премьер-Лига, 7 тур 16.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

0:2 – Ерохин, 45

Оренбург – Зенит. 0:2. Дубль Александра Ерохина, Российская Премьер-Лига, 7 тур 16.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

1:2 – Ойеволе, 48

Оренбург – Зенит. 1:2. Адессойе Ойеволе, Российская Премьер-Лига, 7 тур 16.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры.