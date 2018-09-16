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  • Ерохин и Ойеволе отметились голами в игре «Оренбург» – «Зенит»

Ерохин и Ойеволе отметились голами в игре «Оренбург» – «Зенит»

16 сентября 2018, 15:59
15

Завершился матч седьмого тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» (1:2). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.

0:1 – Ерохин, 14

Оренбург – Зенит. 0:1. Александр Ерохин, Российская Премьер-Лига, 7 тур 16.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

0:2 – Ерохин, 45

Оренбург – Зенит. 0:2. Дубль Александра Ерохина, Российская Премьер-Лига, 7 тур 16.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

1:2 – Ойеволе, 48

Оренбург – Зенит. 1:2. Адессойе Ойеволе, Российская Премьер-Лига, 7 тур 16.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры.

Источник: rutube.ru
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Ойеволе Адесойе Ерохин Александр
Комментарии (15)
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vladik12
1537099819
А че Дзюба молчит?
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ROSTOV SUPER
1537102663
Дубль оформил вратарь Оренбурга !
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anatolich72
1537103307
ИГРАЛИ ДВЕ КОМАНДЫ ГАЗПРЁМА ,ПОБЕДУ ОТДАЛИ КОМУ НУЖНЕЕ,КАК В ФОРМУЛЕ1
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woyser
1537104126
Вот прорывает же Ерохина периодически! И за сборную отметился. Так держать Санёк!
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Кто-то другой
1537104139
с победой,Зенит!Оренбургу удачи!
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Zenmaster
1537105423
Рано сбавили -- могли и ничейку получить -- хотя понятно ЛЕ на носу(силы беречь надо ) !!! Всех с победой !!!
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Gugenott
1537110442
Очередной валидольный матч от Зенита.
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