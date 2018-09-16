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    Ерохин и Ойеволе отметились голами в игре «Оренбург» – «Зенит»

    Завершился матч седьмого тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» (1:2). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.

    0:1 – Ерохин, 14

    Оренбург – Зенит. 0:1. Александр Ерохин, Российская Премьер-Лига, 7 тур 16.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

    0:2 – Ерохин, 45

    Оренбург – Зенит. 0:2. Дубль Александра Ерохина, Российская Премьер-Лига, 7 тур 16.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

    1:2 – Ойеволе, 48

    Оренбург – Зенит. 1:2. Адессойе Ойеволе, Российская Премьер-Лига, 7 тур 16.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

    «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры.

    Источник: rutube.ru

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    16.09.2018 15:59
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +41

      Gugenott 16 сентября 2018, 18:07

      Очередной валидольный матч от Зенита.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 16 сентября 2018, 16:43

      Рано сбавили -- могли и ничейку получить -- хотя понятно ЛЕ на носу(силы беречь надо ) !!! Всех с победой !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Кто-то другой 16 сентября 2018, 16:22

      с победой,Зенит!Оренбургу удачи!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 16 сентября 2018, 16:22

      Вот прорывает же Ерохина периодически! И за сборную отметился. Так держать Санёк!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 16 сентября 2018, 16:08

      ИГРАЛИ ДВЕ КОМАНДЫ ГАЗПРЁМА ,ПОБЕДУ ОТДАЛИ КОМУ НУЖНЕЕ,КАК
      В ФОРМУЛЕ1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 16 сентября 2018, 15:57

      Дубль оформил вратарь Оренбурга !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > ROSTOV SUPER 16 сентября 2018, 16:25

      здорово ,борец!))
      И ты туда же..

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 16 сентября 2018, 15:10

      А че Дзюба молчит?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > vladik12 16 сентября 2018, 15:27

      тм голевые сделал..
      а этот уже гол себе привёз.
      герой долговязый..))

      2
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