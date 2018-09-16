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Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
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Оренбург - Зенит

16.09.2018, Воскресенье, 14:00 мск Ростоши, стадион Газовик Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 7 тур Оренбург - Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
26 апреля, среда 17:00 Оренбург 0:1 Зенит
11 тур
24 октября, понедельник 19:30 Зенит 1:0 Оренбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 16 сентября 2018, 16:19

    с победой ЗЕНИТ!!!

    -1
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    Рейтинг: +951

    matvei_72 16 сентября 2018, 15:57

    С такой игрой в обороне Зениту в лиге чемпионов нечего делать...

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    Рейтинг: +1460

    Mariner > matvei_72 16 сентября 2018, 18:14

    Потому мы пока в ЛЕ. А на следующий год надеюсь уже прикупят нормальных защитников.

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    Рейтинг: +21

    AArmeets 16 сентября 2018, 15:54

    ВЫмучили... Позорище.

    -2
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    Рейтинг: +1460

    Mariner 16 сентября 2018, 15:04

    Всё идёт своим чередом. )

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    Рейтинг: +18441

    ilichkadr 16 сентября 2018, 14:47

    Дубль Ерохина.

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    Рейтинг: +2290

    kvm 16 сентября 2018, 14:18

    договорняк газпромовский 146%

    -3
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    Рейтинг: +18441

    ilichkadr 16 сентября 2018, 14:10

    Смотреть можно здесь http://kinohronik.net/3441-orenburg-zenit.html

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 16 сентября 2018, 13:18

    интересный будет матч, ждем результативную игру с победой Зенита!!!

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    Рейтинг: +1516

    Тазит > andrej-lucevich 16 сентября 2018, 15:08

    А чего еще ждать?

    1
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > Тазит 16 сентября 2018, 16:20

    только победу!

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