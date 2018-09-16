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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Зенит
Оренбург - Зенит: обзор матча 16 сентября 2018
Оренбург
16.09.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
48'
А. Ойеволе
14'
А. Ерохин
45'
А. Ерохин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Зенит
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Сутормин
85'
84'
Замена
Эрнани
️️️️
О. Шатов
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Деспотович
76'
71'
Замена
К. Маркизио
️️️️
Л. Паредес
Замена
Р. Алвеш
️️️️
Д. Попович
70'
61'
Замена
А. Анюков
️️️️
Э. Набиуллин
53'
Желтая карточка
Л. Нету
50'
Желтая карточка
И. Смольников
ГОЛ! 1:2!
А. Ойеволе
48'
45'
ГОЛ! 0:2!
А. Ерохин
Пас отдал
А. Дзюба
Желтая карточка
Д. Мишкич
41'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Ерохин
Пас отдал
Л. Паредес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛАЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
12
Андрей Малых
ПАЗ
8
Вадим Афонин
ОП
22
Денис Попович
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
27
Олег Шатов
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
34
Рикарду Алвеш
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-3-2-1
39
Фролов
58
Ойеволе
15
Андреев
2
Бегич
11
Сутормин
32
Терехов
8
Афонин
12
Малых
22
Попович
33
Мишкич
21
Деспотович
4-1-1-3-1
99
Лунев
8
Смольников
13
Нету
20
Иванович
3
Набиуллин
5
Паредес
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Ерохин
27
Шатов
22
Дзюба
11
Сутормин
7
Чуканов
7
Чуканов
11
Сутормин
22
Попович
34
Алвеш
34
Алвеш
22
Попович
21
Деспотович
32
Козлов
32
Козлов
21
Деспотович
3
Набиуллин
22
Анюков
22
Анюков
3
Набиуллин
27
Шатов
23
Эрнани
23
Эрнани
27
Шатов
5
Паредес
10
Маркизио
10
Маркизио
5
Паредес
Остались в запасе
Оренбург
Зенит
32
Артем Кулишев
ПВ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Оренбург - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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