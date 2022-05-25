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    Адесойе Ойеволе - статистика

    Защитник
    Имя Адесойе
    Отчество Ойетунджинович
    Фамилия Ойеволе
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 сентября 1982 (40 лет)
    Рост 188
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2022 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:2 Уфа (Уфа)
    90'
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