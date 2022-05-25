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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Уфа
Оренбург - Уфа: обзор матча 25 мая 2022
Оренбург
25.05.2022, среда, 17:30
Россия. Премьер-лига, Финал
2 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Уфа
70'
Р. Гойкович
84'
А. Малых
19'
Г. Агаларов (П)
62'
В. Камилов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Оренбург - Уфа
Замена
Д. Хотулев
️️️️
К. Капленко
90'
+6
Красная карточка
А. Ойеволе
90'
+4
90'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
Ф. Мрзляк
ГОЛ! 2:2!
А. Малых
Пас отдал
А. Эктов
84'
83'
Желтая карточка
Ю. Журавлев
Замена
Н. Прудников
️️️️
Ю. Ковалев
78'
77'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Э. Касинтура
73'
Желтая карточка
Ф. Мрзляк
ГОЛ! 1:2!
Р. Гойкович
70'
Желтая карточка
Н. Титков
66'
Желтая карточка
А. Малых
65'
Замена
Н. Титков
️️️️
В. Полуяхтов
63'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Камилов
56'
Замена
А. Сухов
️️️️
Б. Йокич
56'
Замена
Д. Ортис
️️️️
Г. Агаларов
55'
Замена
А. Голубев
️️️️
Д. Кабутов
31'
Желтая карточка
Э. Касинтура
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Агаларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Уфа
31
Антон Чичкан
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
24
Филип Мрзляк
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
17
Эгаш Касинтура
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
55
Александр Саплинов
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-3-2-2
1
Гошев
15
Эктов
58
Ойеволе
3
Гойкович
2
Полуяхтов
8
Аюпов
12
Малых
55
Капленко
17
Ковалев
13
Обухов
7
Фамейе
3-4-1-1-1
31
Чичкан
44
Журавлев
4
Никитин
15
Плиев
70
Кабутов
6
Фищенко
24
Мрзляк
5
Йокич
18
Камилов
17
Касинтура
25
Агаларов
55
Капленко
4
Хотулев
4
Хотулев
55
Капленко
2
Полуяхтов
18
Титков
18
Титков
2
Полуяхтов
17
Ковалев
11
Прудников
11
Прудников
17
Ковалев
5
Йокич
33
Сухов
33
Сухов
5
Йокич
70
Кабутов
50
Голубев
50
Голубев
70
Кабутов
24
Мрзляк
99
Емельянов
99
Емельянов
24
Мрзляк
25
Агаларов
70
Ортис
70
Ортис
25
Агаларов
17
Касинтура
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
17
Касинтура
Остались в запасе
Оренбург
Уфа
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
57
Вячеслав Кротов
АП
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
55
Александр Саплинов
АП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
55
Александр Саплинов
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Оренбург - Уфа
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Алексей Амелин
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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