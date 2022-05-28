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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Оренбург
Уфа - Оренбург: обзор матча 28 мая 2022
Уфа
28.05.2022, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, Финал
1 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Оренбург
44'
Ю. Журавлев
13'
Д. Фамейе
90+4'
А. Малых
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уфа - Оренбург
90'
+6
Замена
Д. Хотулев
️️️️
Д. Фамейе
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
А. Малых
90'
+1
Желтая карточка
М. Сиваков
Замена
Р. Фищенко
️️️️
В. Камилов
85'
Замена
Ф. Мрзляк
️️️️
Г. Агаларов
85'
82'
Замена
А. Корян
️️️️
Н. Титков
80'
Желтая карточка
Н. Титков
Желтая карточка
Д. Ортис
72'
Желтая карточка
К. Плиев
64'
Замена
Б. Йокич
️️️️
Э. Касинтура
62'
62'
Замена
Н. Титков
️️️️
В. Обухов
60'
Желтая карточка
А. Малых
Желтая карточка
В. Камилов
57'
Желтая карточка
Ю. Журавлев
52'
46'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
С. Бреев
ГОЛ! 1:1!
Ю. Журавлев
44'
Желтая карточка
Э. Касинтура
38'
Замена
Д. Ортис
️️️️
А. Сухов
38'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фамейе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Антон Чичкан
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
24
Филип Мрзляк
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
55
Александр Саплинов
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
18
Николай Титков
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Чичкан
15
Плиев
4
Никитин
44
Журавлев
70
Кабутов
33
Сухов
18
Камилов
19
Иванов
11
Урунов
17
Касинтура
25
Агаларов
4-1-3-2
1
Гошев
15
Эктов
3
Гойкович
3
Сиваков
12
Малых
8
Аюпов
17
Ковалев
55
Капленко
23
Бреев
7
Фамейе
13
Обухов
18
Камилов
6
Фищенко
6
Фищенко
18
Камилов
17
Касинтура
5
Йокич
5
Йокич
17
Касинтура
25
Агаларов
24
Мрзляк
24
Мрзляк
25
Агаларов
33
Сухов
70
Ортис
70
Ортис
33
Сухов
23
Бреев
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
23
Бреев
7
Фамейе
4
Хотулев
4
Хотулев
7
Фамейе
13
Обухов
18
Титков
18
Титков
13
Обухов
Титков
77
Корян
77
Корян
Титков
Остались в запасе
Уфа
Оренбург
57
Вячеслав Кротов
АП
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
11
Артем Шаболин
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
11
Артем Шаболин
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Уфа - Оренбург
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Владислав Назаров
Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин AVAR – Андрей Болотенков
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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