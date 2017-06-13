Ойеволе вернулся в «Урал»

Защитник «Оренбурга» Адесойе Ойеволе стал игроком «Урала». Соглашение было подписано в прошедший понедельник, но объявлено об этом только сегодня.

Напомним, что 34-летний футболист имеет российское гражданство. Он уже выступал в составе клуба из Екатеринбурга с 2007 по 2014 год. В прошлом сезоне защитник провел за «Оренбург» 29 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.