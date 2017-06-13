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    Ойеволе вернулся в «Урал»

    Защитник «Оренбурга» Адесойе Ойеволе стал игроком «Урала». Соглашение было подписано в прошедший понедельник, но объявлено об этом только сегодня.

    Напомним, что 34-летний футболист имеет российское гражданство. Он уже выступал в составе клуба из Екатеринбурга с 2007 по 2014 год. В прошлом сезоне защитник провел за «Оренбург» 29 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Урал»

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    13.06.2017 09:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июня 2017, 15:30

      В родные пенаты . Должен помочь Уралу !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 13 июня 2017, 13:02

      Максимка снова дома

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 июня 2017, 12:29

      по старой дружбе дали контракт, вряд ли усилит

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 13 июня 2017, 10:25

      не стар он?

      0
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