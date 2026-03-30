  ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Оренбургом»

ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Оренбургом»

30 марта, 17:39
13

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Оренбурга» по итогам проигранного матча 22-го тура РПЛ против «Спартака».

  • Встречу судил обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.
  • «Оренбург» потерпел поражение со счетом 0:2.
  • Клуб запросил анализ двух моментов с неназначенными пенальти в ворота красно-белых.

1. Момент на 7-й минуте – проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Спартака»

Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака»

Голосование: единогласно

Мотивировка: защитник «Спартака» Александер Джику не нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком «Оренбурга» Дамианом Пуэблой.

Между игроками происходит игровой контакт, не являющийся наказуемым. Защитник не наступает на ногу нападающего.

2. Момент на 67-й минуте – проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Спартака»

Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака»

Голосование: единогласно

Мотивировка: контакт мяча с рукой игрока «Спартака» Маркиньоса в собственной штрафной площади не является наказуемым.

Роман Зобнин выбивает мяч из пределов штрафной площади. Мяч с короткого расстояния попадает в грудь Маркиньоса, после чего меняет направление и попадает в руку.

В данной ситуации судья правильно продолжил игру, используя концепцию, по которой нарушение правил не фиксируется, когда игрок, выбивая мяч, попадает в руку своего партнeра по команде.

Несмотря на то, что рука Маркиньоса находилась в движении, ключевым является следование судьей концепции и факт того, что мяч отскочил от собственного тела игрока и изменил направление перед попаданием в его руку.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Шафеев Рафаэль
Цугундeр
1774881855
))) День любви к свиням какой-то в ЭСК!)
Ответить
Дубина
1774882425
У газпрома всегда фолы только не в ихнею сторону!!
Ответить
ПалкоВводецъ007
1774883182
Судьи, как и пару десятков лет, возвратились к своим обязанностям тащить хряков в каждом матче. Гыгыгы
Ответить
suchi-69
1774884301
Сегодня праздник у свиней, сегодня будут танцы .... фсем помоев за счёт заведения
Ответить
zigbert
1774887746
Справедливое решение.
Ответить
Artemka444
1774888700
Это не отменяет того что Спартак говнище редкостное!!!
Ответить
R_a_i_n
1774889897
Помню комментаторы со срач тв "отказывались понимать", почему нет пенки за эту руку.
Ответить
R_a_i_n
1774890016
Хватило ума ещё по этим моментам жаловаться.
Ответить
рылы
1774898229
позор свинохвостым!
Ответить
FWSPM
1774916805
в газовиком позорным залепили бы оба. у них трактовки целиком зависят от поставленных задач в конкретном матче. что говорит о том что надо меньше косячить в своей штрафной. джику вобще пора отправить туда откуда его притащили вместе с теми кто притащил. это не защитник а очередная пародия купленная за три копейки в расчете непонятно на что.
Ответить
