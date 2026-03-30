ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Оренбургом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Оренбурга» по итогам проигранного матча 22-го тура РПЛ против «Спартака».
- Встречу судил обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.
- «Оренбург» потерпел поражение со счетом 0:2.
- Клуб запросил анализ двух моментов с неназначенными пенальти в ворота красно-белых.
1. Момент на 7-й минуте – проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Спартака»
Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака»
Голосование: единогласно
Мотивировка: защитник «Спартака» Александер Джику не нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком «Оренбурга» Дамианом Пуэблой.
Между игроками происходит игровой контакт, не являющийся наказуемым. Защитник не наступает на ногу нападающего.
2. Момент на 67-й минуте – проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Спартака»
Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака»
Голосование: единогласно
Мотивировка: контакт мяча с рукой игрока «Спартака» Маркиньоса в собственной штрафной площади не является наказуемым.
Роман Зобнин выбивает мяч из пределов штрафной площади. Мяч с короткого расстояния попадает в грудь Маркиньоса, после чего меняет направление и попадает в руку.
В данной ситуации судья правильно продолжил игру, используя концепцию, по которой нарушение правил не фиксируется, когда игрок, выбивая мяч, попадает в руку своего партнeра по команде.
Несмотря на то, что рука Маркиньоса находилась в движении, ключевым является следование судьей концепции и факт того, что мяч отскочил от собственного тела игрока и изменил направление перед попаданием в его руку.