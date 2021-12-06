«СЭ»: «Спартак» проведет зимние сборы под руководством Ваноли в ОАЭ

Стало известно, где «Спартак» проведет первые зимние тренировочные сборы.

По информации «СЭ», команда отправится в Дубай. Первый сбор состоится в январе, второй – в феврале. Точные даты станут известны после заключительного матча первой части сезона против «Сочи».

Скорее всего, в ОАЭ команду повезет Паоло Ваноли, который должен прилететь в Москву в середине декабря.

Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Команда продолжает претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы.

Metaratings: Ваноли возглавит «Спартак» 16 декабря