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    «СЭ»: «Спартак» проведет зимние сборы под руководством Ваноли в ОАЭ

    Стало известно, где «Спартак» проведет первые зимние тренировочные сборы.

    По информации «СЭ», команда отправится в Дубай. Первый сбор состоится в январе, второй – в феврале. Точные даты станут известны после заключительного матча первой части сезона против «Сочи».

    Скорее всего, в ОАЭ команду повезет Паоло Ваноли, который должен прилететь в Москву в середине декабря.

    • Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • Команда продолжает претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы.

    Metaratings: Ваноли возглавит «Спартак» 16 декабря

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии16
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      Рейтинг: +549

      jek718875 1 минуту назад

      Руки прочь от РУЯ!!!

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      Рейтинг: +199

      ДЫРЯВЫЕ 2 минуты назад

      У Федуна нету мозгов

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      Рейтинг: +4325

      алдан2014 7 минут назад

      Если раньше в действиях Федуна была хоть какая то логика,то теперь я не понимаю ни чего. Хотите провалить вторую часть юбилейного сезона? Леонид Арнольдович опомнитесь, пожалуйста ну какие Ваноли? Вы Рую игроков лучше купите,и будет нам всем счастье. Ведь Виторию даже Романцев хорошо принял. Хотя до Руя он никого из иностранцев не воспринимал. Значит что то ОИР рассмотрел в португальце

      1
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      Рейтинг: +3465

      АртурZaСМ 23 минуты назад

      Как это по-спартаковски в такой критической ситуации, а которой находится команда, ставить тренера "пальцем в небо" или другая формулировка - выбирать "Кота в мешке". Я просто в ах.. от их менеджмента...

      0
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      Рейтинг: +8515

      САДЫЧОК 29 минут назад

      С одной стороны здраво дать доработать Рую , с другой-это НЕ ТРЕНЕР , когда команда летит 0-5 ..а он не перестраивает защиту 5 защитников ! За одно , это его сразу гнать Нужно...С другой , кто такой Ваноли ?!

      0
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      Рейтинг: +259

      NotFound 33 минуты назад

      Шило на мыло. Дали бы поработать Рую до конца сезона. Возможно после зимних сборов дела наладятся.

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      Рейтинг: +966

      Taps 34 минуты назад

      Федун болен на всю голову !
      На лесоповал его ... и бабу евоную.

      0
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      Рейтинг: +300

      the teacher 37 минут назад

      вот какой им дубай? пусть в бобруйске сборы проводят!

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      Рейтинг: +10551

      Fusballer 38 минут назад

      Дайте доработать Рую!

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      Рейтинг: +1739

      ПалкоВводецъ 49 минут назад

      Покорители товарняков поедут за очередным титулом Кубка соли. Гыгыгы

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