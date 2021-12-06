Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «СЭ»: «Спартак» проведет зимние сборы под руководством Ваноли в ОАЭ

«СЭ»: «Спартак» проведет зимние сборы под руководством Ваноли в ОАЭ

6 декабря 2021, 15:51
39

Стало известно, где «Спартак» проведет первые зимние тренировочные сборы.

По информации «СЭ», команда отправится в Дубай. Первый сбор состоится в январе, второй – в феврале. Точные даты станут известны после заключительного матча первой части сезона против «Сочи».

Скорее всего, в ОАЭ команду повезет Паоло Ваноли, который должен прилететь в Москву в середине декабря.

  • Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Команда продолжает претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы.

Metaratings: Ваноли возглавит «Спартак» 16 декабря

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1638795238
Подождите сватать этого кота в мешке. Вот выиграет или сыграет вничью Спартак в Варшаве с Легией, пройдёт дальше, что тогда будет СЭ писать о новом ГТ КОМАНДЫ?
Ответить
the teacher
1638797836
вот какой им дубай? пусть в бобруйске сборы проводят!
Ответить
САДЫЧОК
1638798359
С одной стороны здраво дать доработать Рую , с другой-это НЕ ТРЕНЕР , когда команда летит 0-5 ..а он не перестраивает защиту 5 защитников ! За одно , это его сразу гнать Нужно...С другой , кто такой Ваноли ?!
Ответить
АртурZaСМ
1638798721
Как это по-спартаковски в такой критической ситуации, а которой находится команда, ставить тренера "пальцем в небо" или другая формулировка - выбирать "Кота в мешке". Я просто в ах.. от их менеджмента...
Ответить
алдан2014
1638799670
Если раньше в действиях Федуна была хоть какая то логика,то теперь я не понимаю ни чего. Хотите провалить вторую часть юбилейного сезона? Леонид Арнольдович опомнитесь, пожалуйста ну какие Ваноли? Вы Рую игроков лучше купите,и будет нам всем счастье. Ведь Виторию даже Романцев хорошо принял. Хотя до Руя он никого из иностранцев не воспринимал. Значит что то ОИР рассмотрел в португальце
Ответить
jek718875
1638800379
Руки прочь от РУЯ!!!ВАНОЛИ- П**ДОЛИ пусть у себя на своих командах практику проходит,послушайте мистера РОМАНЦЕВА
Ответить
Atom2020
1638809868
Какие Дубаи? ... Пусть вон в Норвегию едут ... с гололой *опой от тамошних биатлонистов бегать ...
Ответить
ySS
1638820364
Достал уже этот с-экспрес с этим Ваноли, хватит нервировать
Ответить
Persona_non_Grata
1638821569
Воздержусь от однозначного мнения по этому вопросу : С одной стороны вроде бы и замена " шило на мыло " , но с другой стороны никто не ожидал успехов ни от Карреры , ни от Тедеско , а вышло - ... С другой стороны отвечу тем кто топит за то что бы дать Рую " поработать " , мотивирую тем что у него слабый состав и большое количество игроков травмировано - да состав ЯВНО требует усиления , но сегодняшнее положение Спартака возникло не за один день , а команда с ПЕРВЫХ ТУРОВ начала проваливаться и практически весь чемпионат болтается с 6 по 10 место , в то время как на старте у нас в обойме были ВСЕ игроки , взявшие СЕРЕБРО в прошлом сезоне и именно Руй готовил их к сезону . И если взять стартовый состав Спартака перед началом чемпионата , то мало кто мог бы сказать , что с этим составом команда после первого круга не только не окажется в тройке лидеров и даже не в зоне еврокубков , а опять пойдут разговоры - как бы в ФНЛ не улететь !!! Возможно , что Рую нужно ЕЩЕ время , нужны покупки новых БОЛЕЕ сильных игроков , но лично я в этом тренере сильно сомневаюсь , а вот что будет со следующим - ХЗ ??? Остается только ждать развития событий и надеяться на лучшее ...
Ответить
Plyash
1638822489
Федун совсем свихнулся,долбанный маразматик.За весь СССР-овский период в Спартаке прошло тренеров меньше,чем у этого идиота за период его руководства. Федун,у вас несчастные случаи на производстве были?
Ответить
Главные новости
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
3
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
6
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
3
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
17
Все новости
Все новости
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
1
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
1
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
7
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
17
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
19
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
16
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
8
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
2
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»
11:27
4
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
12
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+