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    Metaratings: Ваноли возглавит «Спартак» 16 декабря

    «Спартак» готовит назначение на пост главного тренера итальянца Паоло Ваноли. Оно намечено на 16 декабря.

    Ваноли прибудет в Москву за день до этого. 16-го числа он подпишет контракт, и его представят команде.

    • Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • Команда продолжает претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3934

      Дедуктор 5 минут назад

      Если бригада Руя прорвется в евровесну из такой крутой группы, то увольнять Руя будет даже не глупостью. Хуже!

      0
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      Рейтинг: +2828

      Derzkiy1 16 минут назад

      Ну как всегда, за сезон свиньи 5 тренеров поменять …. Нормальный вроде тренер сейчас

      1
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      Рейтинг: +163

      Arturashvilli 18 минут назад

      Для Спартака это будет роковой ошибкой, дайте Рую по работать

      1
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      Рейтинг: +3508

      raritet 18 минут назад

      Дайте тогда уж мне, старому пенсионеру порулить Спартаком-хуже не будет.

      0
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      Рейтинг: +166

      ДЫРЯВЫЕ 46 минут назад

      Источник так себе)) Газпром чем то напоминает!!!!

      0
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      Рейтинг: +2481

      a_who 51 минуту назад

      Мне кажется дело не в тренере.

      0
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      Рейтинг: +6237

      vladik12 56 минут назад

      Очередной шарлатан.

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