Metaratings: Ваноли возглавит «Спартак» 16 декабря

«Спартак» готовит назначение на пост главного тренера итальянца Паоло Ваноли. Оно намечено на 16 декабря.

Ваноли прибудет в Москву за день до этого. 16-го числа он подпишет контракт, и его представят команде.

Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Команда продолжает претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы.

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