Metaratings: Ваноли возглавит «Спартак» 16 декабря

Если бригада Руя прорвется в евровесну из такой крутой группы, то увольнять Руя будет даже не глупостью. Хуже!
«Спартак» готовит назначение на пост главного тренера итальянца Паоло Ваноли. Оно намечено на 16 декабря.
Ваноли прибудет в Москву за день до этого. 16-го числа он подпишет контракт, и его представят команде.
- Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
- Команда продолжает претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы.
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