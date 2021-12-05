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  • Арустамян: «Ваноли уже погружен в дела «Спартака», изучает игроков»

Арустамян: «Ваноли уже погружен в дела «Спартака», изучает игроков»

5 декабря 2021, 10:57
21

Итальянский тренер Паоло Ваноли готовится к тому, чтобы принять «Спартак». Он изучает состав команды.

«Ваноли должен прилететь в Россию по окончании первой части чемпионата. Ориентировочная дата – 15 декабря.

Паоло уже погружен в дела «Спартака», в курсе, с каким составом придется работать, изучает игроков, их тактические профайлы, прикидывает возможные схемы. Так же прорабатывается план кадровой политики на эту зиму», – написал журналист Нобель Арустамян.

  • Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Команда продолжает претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы.

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Арустамян Нобель
Комментарии (21)
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ySS
1638697741
Ну да, Рую дали Рассказова, Ломовицкого, Хендрикса и Кофрие. Этому купят новых? Где логика?
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JTherry
1638698745
Арустамян украл эту "новость" у Metaratings - агентства, которому меньше всего надо доверять...
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R_a_i_n
1638699736
Почему с Руем не прорабатывался план кадровой политики? Зарема так решила?
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papa09
1638700139
По моему надо Валеру возвращать?
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jek718875
1638701476
руки прочь от РУЯ!!!
Ответить
piligrim1986
1638702168
Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал. Ну и нахер тут еще один стажер? пусть сначала во второй команде поработает
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Ловкий Бубен
1638702880
Сейчас он Ваноли а через восемь месяцев станет Канали
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Иван Петров 1986
1638708872
Ваноли уже погружен в дела «Спартака» - ищет где слабые места в денежных потоках.
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житель СПб
1638711108
Беспокойно мне от всех этих новостей. Оптимизма не возникает.
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вальтер79
1638721756
очередной аферист тренер из европы занятно будет посмотреть на спартак под его руководством ну а че вратаря легенду свинова ему уже взяли хлусевич тоже взят видать ваноли попросил об этих трансферах интересные времена в рпл грядут)))))))))))
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