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    Арустамян: «Ваноли уже погружен в дела «Спартака», изучает игроков»

    Итальянский тренер Паоло Ваноли готовится к тому, чтобы принять «Спартак». Он изучает состав команды.

    «Ваноли должен прилететь в Россию по окончании первой части чемпионата. Ориентировочная дата – 15 декабря.

    Паоло уже погружен в дела «Спартака», в курсе, с каким составом придется работать, изучает игроков, их тактические профайлы, прикидывает возможные схемы. Так же прорабатывается план кадровой политики на эту зиму», – написал журналист Нобель Арустамян.

    • Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • Команда продолжает претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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