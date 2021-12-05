Арустамян: «Ваноли уже погружен в дела «Спартака», изучает игроков»

Итальянский тренер Паоло Ваноли готовится к тому, чтобы принять «Спартак». Он изучает состав команды.

«Ваноли должен прилететь в Россию по окончании первой части чемпионата. Ориентировочная дата – 15 декабря.

Паоло уже погружен в дела «Спартака», в курсе, с каким составом придется работать, изучает игроков, их тактические профайлы, прикидывает возможные схемы. Так же прорабатывается план кадровой политики на эту зиму», – написал журналист Нобель Арустамян.

Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Команда продолжает претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы.

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