Арустамян: «Ваноли уже погружен в дела «Спартака», изучает игроков»

Итальянский тренер Паоло Ваноли готовится к тому, чтобы принять «Спартак». Он изучает состав команды.
«Ваноли должен прилететь в Россию по окончании первой части чемпионата. Ориентировочная дата – 15 декабря.
Паоло уже погружен в дела «Спартака», в курсе, с каким составом придется работать, изучает игроков, их тактические профайлы, прикидывает возможные схемы. Так же прорабатывается план кадровой политики на эту зиму», – написал журналист Нобель Арустамян.
- Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
- Команда продолжает претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы.
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Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна