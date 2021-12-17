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  • Гендиректор «Спартака» Мележиков – о назначении Ваноли: «Никто не принимал никаких решений до увольнения Витории»

Гендиректор «Спартака» Мележиков – о назначении Ваноли: «Никто не принимал никаких решений до увольнения Витории»

17 декабря 2021, 16:26
3

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал об обстоятельствах приглашения в клуб Паоло Ваноли.

«Паоло давно следит за клубом. Неважно, с кем Паоло вел переговоры, главное, что он сейчас здесь. Мы рассматривали разные варианты событий. Переговоры не проходят одномоментно.

Сейчас приняли решение назначить Ваноли главным тренером «Спартака». Контракт был подписан вчера, Паоло познакомился с клубом, административным и медицинским штабом, инфраструктурой.

Рассматривались разные варианты. Мы встретились с Виторией, оценили итоги и приняли совместное решение. Сразу же пригласили Паоло в Москву: он прилетел, со всем ознакомился и принял решение.

Никто не принимал никаких решений до увольнения Витории. Никто не запрещает вести переговоры. Паоло сказал, что примет решение только после того, как клуб решит вопрос с предыдущим тренером.

Привлекла вовлечeнность Паоло в российский футбол и его индивидуальный подход. Он подробно видит команду, какие-то моменты. Человек с огромным опытом построения команды и коллектива, требованиям к усилению команды.

Цели Паоло схожи с пониманием руководства «Спартака». Ваноли достаточно жесткий человек. Сыграл опыт работы и авторитет тренеров, с которыми работал Паоло. Всe лучшее будет внедрено в работе со «Спартаком», – сказал Мележиков.

  • Ваноли заключил со «Спартаком» контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.
  • Для итальянца это первый самостоятельный опыт в тренерской карьере.

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (3)
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Ollegator
1639749099
"Человек с ...., требованиям к усилению команды." Ждём нового Джеррарда!
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plehanov6
1639752182
Ты! Чудовище гребаное! Ты что, людей дебилами считаешь?! Вы, твари, решили все еще несколько месяцев назад! Все, об этом знали, не писали об этом только ваши выкормыши! Знаешь, была такая реклама: " лучше жевать, чем говорить". Дебил!!!
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Niko
1639752347
Журналисты, ну написали бы... Покраснел хоть когда говорил или так за чистую монету всё?
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