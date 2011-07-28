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Лига Европы 2026/2027
Ворскла - Слайго Роверс
Ворскла - Слайго Роверс: обзор матча 28 июля 2011
Ворскла
28.07.2011, четверг, 21:00
Лига Европы
0 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Слайго Роверс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Слайго Роверс
+3
Замена
Д. Расселл
️️️️
М. Блайнкхорн
Замена
В. Сачко
️️️️
И. Кривошеенко
Замена
И. Даворен
️️️️
Р. Кретаро
Замена
А. Оберемко
️️️️
Р. Безус
Замена
И. Дойл
️️️️
А. Грин
Желтая карточка
Ж. Ндо
Желтая карточка
А. Янузи
Желтая карточка
Р. Безус
Замена
С. Закарлюка
️️️️
Й. Маркоски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ПЗ
90
Роман Безус
ЛВ
82
Павел Ребенок
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ПВ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Слайго Роверс
1
Брендан Кларк
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
20
Джейсон МакГиннесс
ЦЗ
4
Гэвин Пирс
ЦЗ
24
Алан Кин
ПЗ
17
Конор Пауэлл
ЛП
15
Жозеф-Сирилл Ндо
ЦП
10
Ричи Райан
ЦП
12
Алан Кирби
ПП
9
Мэттью Блайнкхорн
ЦФ
10
Рафаэль Кретаро
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
77
Дмитрий Осипенко
ЛП
20
Сергей Закарлюка
ЛП
9
Андрей Оберемко
ЦП
17
Василий Сачко
ЦФ
Слайго Роверс
19
Киран Келли
ВР
16
Дерек Форан
ЦЗ
5
Дэнни Вентри
ЦЗ
3
Иарфлейт Даворен
ЦЗ
8
Джон Расселл
ЦП
7
Джон Диллон
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
4-2-3-1
12
Величко
33
Селин
17
Чеснаков
78
Курилов
4
Даллку
82
Ребенок
32
Красноперов
90
Безус
10
Маркоски
11
Кривошеенко
9
Янузи
4-4-2
1
Кларк
24
Кин
20
МакГиннесс
4
Пирс
9
Грин
12
Кирби
15
Ндо
10
Райан
17
Пауэлл
10
Кретаро
9
Блайнкхорн
90
Безус
9
Оберемко
9
Оберемко
90
Безус
10
Маркоски
20
Закарлюка
20
Закарлюка
10
Маркоски
11
Кривошеенко
17
Сачко
17
Сачко
11
Кривошеенко
9
Блайнкхорн
8
Расселл
8
Расселл
9
Блайнкхорн
10
Кретаро
3
Даворен
3
Даворен
10
Кретаро
9
Грин
9
Дойл
9
Дойл
9
Грин
Остались в запасе
Ворскла
Слайго Роверс
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
1
Сергей Долганский
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
77
Дмитрий Осипенко
ЛП
Главный тренер
Николай Павлов
16
Дерек Форан
ЦЗ
7
Джон Диллон
ЦП
5
Дэнни Вентри
ЦЗ
19
Киран Келли
ВР
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
1
Сергей Долганский
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
77
Дмитрий Осипенко
ЛП
Остались в запасе
16
Дерек Форан
ЦЗ
7
Джон Диллон
ЦП
5
Дэнни Вентри
ЦЗ
19
Киран Келли
ВР
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Ворскла - Слайго Роверс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шелбурн
5 : 1
09.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Информация о матче
Стадион:
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