Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ворскла - Копенгаген
Ворскла - Копенгаген: обзор матча 01 декабря 2011
Ворскла
01.12.2011, четверг, 00:05
Лига Европы, группа B, 5 тур
1 : 1
Завершен
Копенгаген
31'
Д. Н'Дойе (АГ)
37'
Д. Н'Дойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Копенгаген
Желтая карточка
С. Величко
+2
Замена
Д. Есин
️️️️
И. Кривошеенко
+2
Желтая карточка
А. Даллку
Замена
В. Чеснаков
️️️️
Р. Безус
Замена
М. Нордстранд
️️️️
С. Сантин
Замена
А. Оберемко
️️️️
Й. Маркоски
Замена
М. Вингаард
️️️️
П. Диуф
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
Б. Овьедо
ГОЛ! 1:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
С. Сантин
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Н'Дойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Джонни Томсен
ПЗ
7
Кристиан Боланьос
ЦП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
Главный тренер
Роланд Нильссон
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
20
Сергей Закарлюка
ЛП
9
Андрей Оберемко
ЦП
17
Василий Сачко
ЦФ
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
11
Мортен Нордстранд
ЦФ
4-3-1-2
12
Величко
33
Селин
13
Песков
78
Курилов
4
Даллку
90
Безус
82
Ребенок
32
Красноперов
10
Маркоски
9
Янузи
11
Кривошеенко
4-3-3
1
Виланд
4
Томсен
6
Оттесен
6
Сигурдссон
16
Овьедо
7
Боланьос
19
Гриндхейм
6
Клаудемир
70
Сантин
30
Диуф
14
Н'Дойе
10
Маркоски
9
Оберемко
9
Оберемко
10
Маркоски
90
Безус
17
Чеснаков
17
Чеснаков
90
Безус
11
Кривошеенко
7
Есин
7
Есин
11
Кривошеенко
16
Овьедо
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
16
Овьедо
30
Диуф
10
Вингаард
10
Вингаард
30
Диуф
70
Сантин
11
Нордстранд
11
Нордстранд
70
Сантин
Остались в запасе
Ворскла
Копенгаген
1
Сергей Долганский
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
41
Ким Кристенсен
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Роланд Нильссон
Остались в запасе
1
Сергей Долганский
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
17
Василий Сачко
ЦФ
Остались в запасе
41
Ким Кристенсен
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Роланд Нильссон
Статистика матча Ворскла - Копенгаген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
Новости команд
Все
Ворскла
Копенгаген
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+