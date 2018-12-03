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    • Фанаты «Карпат» на матче чемпионата Украины сожгли российский флаг

    Фанаты «Карпат» на матче чемпионата Украины сожгли российский флаг

    На матче 17-го тура УПЛ между киевским «Арсеналом» и «Карпатами» (1:1) фанаты гостей на трибунах сожгли российский флаг.

    «Карпаты» занимают 10-е место в турнирной таблице, «Арсенал» – 12-й.

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    Источник: Ultras.org.ua

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    03.12.2018 22:47
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +31

      санкус 25 декабря 2018, 13:22

      Одни тупость свою показали на стадионе (футбол всю жизнь был вне политики и тех кто это сделал явно болельщиками назвать нельзя) другие написали про эту тупость, этих тоже извините умными не назовешь в спортивный сайт о футболе политику всовывать !..................................

      0
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      Рейтинг: +10

      Ridernik 16 декабря 2018, 19:03

      дело в том что есть бендеры и есть украинцы, у нас в восточной части страны этих пропагандистов нынешней власти больше чем в россии ненавидят

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      Рейтинг: +481

      sergey610 7 декабря 2018, 19:17

      Зачем это публиковать? Не понимаю.

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 4 декабря 2018, 05:49

      Дебилов везде хватает

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      Рейтинг: +4625

      la verdad 4 декабря 2018, 01:21

      Просто пытаются потушить петарду какой-то простыней. Флага я не вижу.

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б > la verdad 4 декабря 2018, 05:28

      Слепой значит.

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      Рейтинг: +4625

      la verdad > Тони Монтана Б 4 декабря 2018, 14:05

      Тони Монтана? Да ты патриот !!!:))))))

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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 4 декабря 2018, 01:16

      Фашисты.

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      Рейтинг: +3824

      anatolich72 4 декабря 2018, 00:47

      Дебилы.

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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 4 декабря 2018, 00:44

      больные люди..)))

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      Рейтинг: +3611

      Axe111 4 декабря 2018, 00:29

      Новость в стиле этой помойки

      3
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      Рейтинг: +459

      77SAM 4 декабря 2018, 00:02

      фильтруйте новости.

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