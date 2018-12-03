Фанаты «Карпат» на матче чемпионата Украины сожгли российский флаг

На матче 17-го тура УПЛ между киевским «Арсеналом» и «Карпатами» (1:1) фанаты гостей на трибунах сожгли российский флаг.

«Карпаты» занимают 10-е место в турнирной таблице, «Арсенал» – 12-й.

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