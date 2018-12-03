Фанаты «Карпат» на матче чемпионата Украины сожгли российский флаг

Одни тупость свою показали на стадионе (футбол всю жизнь был вне политики и тех кто это сделал явно болельщиками назвать нельзя) другие написали про эту тупость, этих тоже извините умными не назовешь в спортивный сайт о футболе политику всовывать !..................................
На матче 17-го тура УПЛ между киевским «Арсеналом» и «Карпатами» (1:1) фанаты гостей на трибунах сожгли российский флаг.
«Карпаты» занимают 10-е место в турнирной таблице, «Арсенал» – 12-й.
Матч «Шахтер» – «Лион» перенесут из Харькова. Там действует военное положение из-за «агрессии России»
Россия ввела санкции против главы Федерации футбола Украины
Украинец Гай: «Не могу сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал»