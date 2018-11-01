Россия ввела санкции против главы Федерации футбола Украины

Правительство России сегодня применило санкции к украинским гражданам и компаниям. По отношению к ним были применены экономические мероприятия, в частности, блокировка денежных средств и запрет на вывоз капитала.

В число попавших под санкции людей вошел президент Федерации футбола Украины и по совместительству депутат Верховной Рады Андрей Павелко.

Этим летом Павелко запомнился громкими высказываниями во время чемпионата мира. Например, он вступился за защитника сборной Хорватии Домагоя Виду, отметившегося выкриками «Слава Украине» после победы над Россией.