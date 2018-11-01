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    Россия ввела санкции против главы Федерации футбола Украины

    Правительство России сегодня применило санкции к украинским гражданам и компаниям. По отношению к ним были применены экономические мероприятия, в частности, блокировка денежных средств и запрет на вывоз капитала.

    В число попавших под санкции людей вошел президент Федерации футбола Украины и по совместительству депутат Верховной Рады Андрей Павелко.

    Этим летом Павелко запомнился громкими высказываниями во время чемпионата мира. Например, он вступился за защитника сборной Хорватии Домагоя Виду, отметившегося выкриками «Слава Украине» после победы над Россией.

    Источник: Sportarena.com

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    01.11.2018 15:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 24 ноября 2018, 12:46

      Да ему по-барабану!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 1 ноября 2018, 18:16

      долго терпели эти плевки ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11484

      alp 1 ноября 2018, 17:39

      Давно пора.. да и вообще всех Хохлов пробандероаских из страны выслать нахер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 1 ноября 2018, 17:32

      Доскакался.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 ноября 2018, 17:32

      В списке 322 человека. Им наверное запретят вьезд в Россию.Жалко их)))

      0
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      Рейтинг: +90

      alikatos 1 ноября 2018, 17:24

      Все верно,тока надо было бы сразу,а не тянуть

      2
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