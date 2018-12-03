Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Матч «Шахтер» – «Лион» перенесут из Харькова. Там действует военное положение из-за «агрессии России»

    Матч «Шахтер» – «Лион» перенесут из Харькова. Там действует военное положение из-за «агрессии России»

    УЕФА сообщил, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Лионом» состоится не в Харькове. В городе действует военное положение, поэтому встречу перенесут в другой населенный пункт.

    Заместитель генсека УЕФА Джорджио Маркетти сказал, что проведение игр в зоне военного положения не допустимо.

    Военное положение в ряде украинских регионов объявили «из-за агрессии России в Керченском проливе».

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2018 20:25
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +108

      Axidan 9 декабря 2018, 11:53

      Военное положение ввел Парашенко, чтобы у него были шансы пройти на выборах. Т.к. сейчас, по предварительным опросам, он не набирает даже нескольких процентов. Тут чистой воды политика, ничего больше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      sergey610 7 декабря 2018, 19:18

      Там действует дебилизм Порося.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Украина для Геев 7 декабря 2018, 17:59

      может кинуть на киев пару атомных бомб и проблем знать не будем? а то слишком много вони от дебилов из территории сша... все таки они продались и страны так называемой украины нет просто можно считать это украинский штат США

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 4 декабря 2018, 09:22

      Если Россия и всерьез начнет агрессию, то вы там в хохлянди обосретесь все.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 4 декабря 2018, 06:22

      что-то замышляет Россия перед новым годом? почему военное положение?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1396

      Lilipyt 4 декабря 2018, 01:04

      Раз там действует военное положение пусть едут к Лиону в гости там тихо и ни кто не будет нападать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4625

      la verdad 4 декабря 2018, 00:16

      Сколько говнеца всплыло при слове "Украина" :))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 декабря 2018, 22:59

      у петюни на харе сыграйте у него рожа как само поле

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Полная Канистра 3 декабря 2018, 23:14

      Да не , она у него кривая с постоянного бодуна !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1064

      Сержтир 3 декабря 2018, 22:04

      Что отберут мячик и играть нечем будет,клоуны.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 