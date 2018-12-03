Матч «Шахтер» – «Лион» перенесут из Харькова. Там действует военное положение из-за «агрессии России»

Военное положение ввел Парашенко, чтобы у него были шансы пройти на выборах. Т.к. сейчас, по предварительным опросам, он не набирает даже нескольких процентов. Тут чистой воды политика, ничего больше.
УЕФА сообщил, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Лионом» состоится не в Харькове. В городе действует военное положение, поэтому встречу перенесут в другой населенный пункт.
Заместитель генсека УЕФА Джорджио Маркетти сказал, что проведение игр в зоне военного положения не допустимо.
Военное положение в ряде украинских регионов объявили «из-за агрессии России в Керченском проливе».