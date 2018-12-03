Матч «Шахтер» – «Лион» перенесут из Харькова. Там действует военное положение из-за «агрессии России»

УЕФА сообщил, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Лионом» состоится не в Харькове. В городе действует военное положение, поэтому встречу перенесут в другой населенный пункт.

Заместитель генсека УЕФА Джорджио Маркетти сказал, что проведение игр в зоне военного положения не допустимо.

Военное положение в ряде украинских регионов объявили «из-за агрессии России в Керченском проливе».