Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал»

Главный тренер киевского «Арсенала» Вячеслав Грозный покинул свой пост. Об этом сообщил президент клуба Ивица Пирич.

«Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за помощь. Он приходил к нам на три месяца, но теперь наши дороги расходятся.

Он идет своим путем, мы – своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент», – приводит слова Пирича Sportarena.

62-летний специалист возглавил столичную команду 1 октября прошлого года после увольнения Фабрицио Раванелли. По информации источника, контракт Грозного был рассчитан до конца сезона.