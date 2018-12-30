Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал»

Ну теперь только в Европу : Эстония, Латвия, Литва...
Главный тренер киевского «Арсенала» Вячеслав Грозный покинул свой пост. Об этом сообщил президент клуба Ивица Пирич.
«Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за помощь. Он приходил к нам на три месяца, но теперь наши дороги расходятся.
Он идет своим путем, мы – своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент», – приводит слова Пирича Sportarena.
62-летний специалист возглавил столичную команду 1 октября прошлого года после увольнения Фабрицио Раванелли. По информации источника, контракт Грозного был рассчитан до конца сезона.
- С 1994-го по 1996-й и с 1999-го по 2002 год Грозный дважды входил в тренерский штаб московского «Спартака».
- Ранее специалист заявил, что на данный момент не планирует возвращаться в Россию.