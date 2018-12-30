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    Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал»

    Главный тренер киевского «Арсенала» Вячеслав Грозный покинул свой пост. Об этом сообщил президент клуба Ивица Пирич.

    «Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за помощь. Он приходил к нам на три месяца, но теперь наши дороги расходятся.

    Он идет своим путем, мы – своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент», – приводит слова Пирича Sportarena.

    62-летний специалист возглавил столичную команду 1 октября прошлого года после увольнения Фабрицио Раванелли. По информации источника, контракт Грозного был рассчитан до конца сезона.

    • С 1994-го по 1996-й и с 1999-го по 2002 год Грозный дважды входил в тренерский штаб московского «Спартака».
    • Ранее специалист заявил, что на данный момент не планирует возвращаться в Россию.

    Источник: «Sportarena»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +43730

      Рубик Докоян 14 минут назад

      Ну теперь только в Европу : Эстония, Латвия, Литва...

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